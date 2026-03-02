Sara Sabi, experta en marketing: "La IA ha convertido a los animales en protagonistas sin que tengan que trabajar"

Cada vez que se graba un vídeo con animales, las condiciones no siempre son de las mejores. Pasan días enteros expuestos a focos, luces y ruidos estridentes en un entorno estresante. Buscar una alternativa ética a los rodajes tradicionales con mascotas es una urgencia, y por fin se ha logrado.

Se acaba de estrenar un nuevo spot publicitario protagonizado por perros y gatos que "cantan" sobre su vida cotidiana y la importancia de una alimentación natural. Creado enteramente con inteligencia artificial, por primera vez se evita cualquier rodaje con animales reales. Las mascotas están generadas digitalmente, aunque su inspiración es real.

La campaña, titulada Como es natural, les encanta, ha sido creada para la marca de alimentación animal Ownat y nació de un reto. Los propios creadores, en un vídeo de YouTube, afirman que fue "muy sencillo y a la vez muy complicado". Tuvieron que encontrar un elemento que ayudara al público a recordar el nombre de la marca, el cual consideraban bastante difícil de memorizar.

Una conexión natural

La solución llegó a través de la música y el ingenio sonoro. Marcos González-Cuevas Labella, uno de los responsables creativos, se dio cuenta de que la primera sílaba del nombre de la marca, "ou", guardaba una conexión natural y directa con el aullido de un perro.

Esta revelación hizo que el jingle tomara un papel fundamental en el anuncio; de hecho, cuando Marcos presentó la primera maqueta, el equipo sintió que era exactamente lo que necesitaban para lograr que la gente conectara con la marca.

La pieza musical resultante es una canción simpática en tono folk que funciona muy bien porque cuenta una historia. Más allá de lo musical, la campaña destaca por su innovador enfoque en el bienestar animal gracias a la tecnología.

Una metáfora visual

En el videoclip, los perros y gatos no solo interpretan la canción, sino que aparecen preparando simbólicamente su propio alimento en un entorno natural, una metáfora visual que conecta directamente con la filosofía de la marca.

Esta representación refuerza la idea de que una alimentación natural es aquella que respeta la naturaleza y los instintos de los animales. Los creadores explican que se propuso el uso de la inteligencia artificial (IA), la cual cumplió una "función realmente sorprendente".

"La IA fue la clave para convertir a los animales en los verdaderos protagonistas del anuncio sin que tuvieran que trabajar en un set de grabación, lo que permitió garantizar un estrés cero para ellos", afirma Sara Sabi, CMO Ownat.

Para darle un toque aún más auténtico y cercano a la producción, los "modelos" protagonistas que cobraron vida a través de esta tecnología no fueron animales de agencia, sino los propios perros y gatos de los trabajadores de Ownat.

Combinando una pegadiza melodía folk que canta a la "alimentación sana y natural" y el uso ético de la inteligencia artificial, la campaña de Ownat transmite su mensaje: "Es nuestra receta natural para tu familia, para tus vecinos, perros y felinos. Como es natural, les encanta".