De vivir en la calle a ser estrellas de alta costura: los perros que desfilan en las pasarelas de moda en Nueva York

Anthony Rubio con un perro al final del show en la Semana de la Moda de Nueva York. Kena Betancur

Conocido como el "Pet Couturier", el diseñador neoyorquino Anthony Rubio transforma la moda de perros y gatos en joyas de lujo diseñadas a medida. Y ahora ha vuelto con una nueva propuesta.

Este domingo presentó en la Semana de la Moda de Nueva York una colección tan teatral como emotiva. Sus vestidos de gala para mujeres y hombres sirvieron de marco perfecto para sus verdaderas estrellas: los perros, vestidos con elaborados trajes de alta costura que recrean el glamour de la alfombra roja.

En un calendario saturado de estrenos y tendencias, el show de Anthony Rubio es el único desfile oficial de Nueva York en el que los perros desfilan con la misma solemnidad que las modelos profesionales.

Sobre la pasarela, presentada dentro de la plataforma Art Hearts Fashion, los modelos avanzan con los animales en brazos o sujetos con correa, luciendo conjuntos perfectamente coordinados entre humano y mascota. El resultado es una escena insólita: trajes de gala, focos, fotógrafos y, en medio de todo, chihuahuas, pomeranias, bulldogs franceses o samoyedos convertidos en iconos de estilo.

Una colección entre el glamour y la fantasía

La colección más reciente de Rubio combina piezas de noche para mujer, looks de menswear y una batería de diseños caninos que van del barroquismo brillante a la fantasía más lúdica.

Hay vestidos de lentejuelas y pedrería en tonos metálicos, kimonos de seda con estampados dorados, capas brocadas y trajes de alfombra roja que parecen salidos de viejos filmes de Hollywood, reproducidos en versión miniatura para los perros.

Una modelo con un perro en la pasarela de Anthony Rubio en Nueva York. Kena Betancur

Un perro en brazos de una modelo en la pasarela de Anthony Rubio en Nueva York. Kena Betancur

En paralelo, el proyecto "Golden Paws" lleva esta idea al extremo: un evento especial en el que los canes lucen recreaciones de los mejores looks vistos en la ceremonia de los Globos de Oro de 2026. Desfilan sobre una alfombra roja de más de ocho metros y reciben premios.

Más que ropa para mascotas, Rubio construye pequeños relatos visuales: un chihuahua con abrigo verde lima cuajado de cristales inspirado en cuentos de "Las mil y una noches", una pareja de perros con atuendos que recuerdan a una boda de cuento, o un pequinés envuelto en volantes de seda que remite a la ópera "Madame Butterfly".

Un mensaje de adopción y bienestar animal

Más allá del brillo y el exceso, Rubio utiliza la espectacularidad de sus desfiles para llamar la atención sobre la adopción y el rescate de animales.

El diseñador insiste en que las prendas para humanos están pensadas para enmarcar sus auténticas obras, las que llevan los animales, a los que define como "el mejor amigo del hombre" y auténticos protagonistas de su trabajo.

Parte de sus proyectos se vincula a organizaciones de bienestar animal, y muchos de los perros que pisan la pasarela son rescatados, convertidos por una noche en estrellas de alta costura.

La moda, en este caso, funciona como escaparate para una causa: demostrar que un animal adoptado puede ocupar el mismo centro de atención que una celebridad sobre la alfombra roja.