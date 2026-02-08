Ni edad ni especie: la emotiva iniciativa que une a perros "senior" y ancianos contra la soledad no deseada

Hay encuentros que cambian dos vidas al mismo tiempo. En los refugios españoles, miles de perros aguardan una familia que casi nunca llega. Y los más mayores son los que más tiempo esperan.

"Un perro mayor le cuesta mucho a la gente adoptarlo porque piensan que, como tiene muchos años, le quedan pocos y luego la pérdida será muy dolorosa", recuerda Asunción Ruiz, directora de Rescate Animal Granada. "Pero es lo mejor para tener en una familia con niños o con personas mayores. Hay que pensar que, para un perro, no hay mayor soledad no deseada que no tener familia".

Este es el espíritu de "Mayores amigos", una iniciativa que busca unir a dos colectivos a menudo olvidados: las personas mayores que viven en residencias y los perros de edad avanzada que esperan una segunda oportunidad en los refugios.

La campaña facilita que los centros residenciales y los refugios "hagan match" de una forma sencilla. El sistema que utilizan incluye geolocalización y permite coordinar encuentros entre mayores y canes cercanos.

El corazón de la campaña

Precisamente esta desigualdad en las adopciones es una de las razones que han llevado a LETI Pharma a poner en marcha la campaña. Su objetivo: aumentar la visibilidad y las oportunidades de adopción de los llamados "peludos senior", al mismo tiempo que se impulsa una conexión genuina y terapéutica entre ellos y los mayores.

"Mayores amigos nace con el firme convencimiento de que el acompañamiento entre personas y animales no es solo una experiencia emocional, sino una herramienta con impacto real en la calidad de vida", asegura Mar Grego, vicepresidenta y CEO de LETI Pharma.

El poder de un vínculo que transforma

Más allá de la compañía, estas visitas fomentan la interacción social y la actividad física, elementos fundamentales para el bienestar emocional y cognitivo de los mayores. Además, las jornadas compartidas entre humanos y animales generan un efecto multiplicador: más personas conocen la historia de los perros y, con ello, crecen sus posibilidades de encontrar un hogar.

Durante el rodaje de la campaña se documentaron encuentros reales, como el de Odín, un perro de más de once años del refugio granadino Rescate Animal, que visitó a María, residente del centro María Auxiliadora de Almuñécar. Un momento cargado de ternura que resume la esencia del proyecto.

Foto de la iniciativa "Mayores amigos". LetiPharma

"Es una de las iniciativas más bonitas que hemos ayudado a crear. Una doble solución tan sencilla como poderosa. Estos encuentros no son solo momentos; son una oportunidad para ambas partes de cambiar sus vidas. Para los perros, un empujón para encontrar familia, y para nuestros mayores, la pura demostración de que el cariño no entiende de edad ni de especie", destaca Cesar Pérez, director creativo en VML Health.

Una compañía que da vida

El impacto emocional de esta experiencia ha sido tan positivo que la residencia María Auxiliadora ha decidido mantener las visitas de forma continuada. "Un mayor necesita tener cerca un perro por el simple hecho de tener vida. Todo lo que a una cierta edad te aporte vida, actividad y alegría, se necesita", señala su directora, Luz Divina Rodríguez.

Con iniciativas como "Mayores amigos", se demuestra que la empatía también puede medirse en ladridos y sonrisas. En un país donde el envejecimiento poblacional es una realidad y la soledad afecta a miles de mayores y animales por igual, proyectos así recuerdan que la compañía y el cariño pueden ser el mejor tratamiento preventivo, sin receta y con efecto inmediato.