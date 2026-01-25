200.000 euros de ayuda para personas en situación de vulnerabilidad: Purina lo hará a través del vínculo humano-animal

Purina, líder europeo en el cuidado de animales de compañía, ha anunciado los ganadores de la cuarta edición de su Premio BetterWithPets, una iniciativa que reconoce el impacto positivo de las organizaciones y emprendedores sociales que fortalecen la conexión entre personas y animales.

Con una dotación total de 200.000 euros, el galardón apoya proyectos que contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad mediante la colaboración con animales.

Este año, los premiados fueron seleccionados entre casi 150 candidaturas procedentes de 15 países. Los tres proyectos ganadores destacan por su capacidad de transformar vidas a través de programas que incluyen visitas terapéuticas, intervenciones asistidas con animales y perros de asistencia especialmente entrenados.

Tres proyectos con impacto social

Wag & Company North East Friendship Dogs (Reino Unido) es la única organización benéfica que ofrece visitas de acompañamiento a personas mayores que poseen perros, además de brindar consuelo a pacientes y residentes en centros asistenciales y sanitarios del noreste de Inglaterra.

Fundada en 2016, ha realizado más de 200.000 visitas y trabaja para combatir la soledad de las personas mayores amantes de los animales. Cada semana, miles de beneficiarios en esta región experimentan una mejora en su salud y bienestar gracias a los voluntarios —tanto humanos como caninos— que colaboran con la entidad.

En Francia, la asociación ACADIA, creada en 2015, es pionera en el entrenamiento de perros de asistencia para jóvenes con diabetes insulinodependiente. A lo largo de un año de formación especializada, los perros aprenden a detectar situaciones de hipoglucemia o hiperglucemia mediante el olfato y a alertar a sus compañeros humanos para que tomen medidas preventivas.

Gracias a esta labor, los niños no solo están más seguros, sino que también ganan autonomía y calidad de vida, al igual que sus familias. La organización ucraniana 100% Life - Dniprov Region, fundada en 2005, se centra en prestar servicios médicos humanitarios y en desarrollar programas de terapia asistida con animales para personas afectadas por la guerra.

Con un equipo de más de 115 profesionales y voluntarios, la entidad colabora con adiestradores y terapeutas caninos certificados para fomentar la recuperación y la resiliencia emocional en comunidades en crisis.

Un impulso al crecimiento

El Premio BetterWithPets no se limita al reconocimiento económico: su propósito es ampliar el alcance de las organizaciones ganadoras durante los próximos dos años, apoyando su desarrollo a través de financiación estratégica y formación personalizada.

Además, los premiados formarán parte de la red de emprendedores sociales de Purina, donde podrán compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas para multiplicar el impacto positivo de sus proyectos.

Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso de Purina Europa de mejorar la salud y el bienestar de un millón de personas en situación de vulnerabilidad antes de 2030, aprovechando el poder del vínculo entre humanos y animales. El programa busca visibilizar cómo los animales de compañía pueden ejercer un papel esencial en la mejora del bienestar físico y emocional de las personas.

En ediciones anteriores, el premio ya ha respaldado proyectos con resultados duraderos, como el del Centro de Terapias Asistidas con Canes (CTAC), que logró ampliar su trabajo formando a jóvenes con discapacidad como profesionales en terapias asistidas con animales.

Un ejemplo claro del potencial transformador de este tipo de iniciativas, donde la colaboración entre humanos y animales se convierte en una herramienta real de inclusión y bienestar.