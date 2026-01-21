Localizan con vida a Boro, el perro que llevaba días desaparecido después del accidente de tren en Adamuz

Tras varios días de intensa búsqueda, Boro ha sido finalmente localizado con vida en una zona próxima al lugar del accidente. Fuentes del operativo confirman que aún no ha podido ser capturado, aunque su ubicación está controlada y los equipos continúan trabajando para asegurar su rescate.

Fuentes de PACMA han confirmado a EL ESPAÑOL que han mantenido contacto con la Guardia Civil, la cual ha informado de que Boro ha sido localizado con vida, aunque logró escapar en el momento en que intentaron capturarlo.

Según la asociación Tribu Animalista, el perro fue avistado alrededor de las cuatro de la tarde, gracias a la colaboración de los voluntarios que permanecen en el terreno. A la búsqueda se han sumado también brigadas de bomberos voluntarios, reforzando los dispositivos que ya trabajan en la zona.

"La situación ha sido extremadamente delicada y, por respeto a la familia, se había acordado mantener discreción", explicaron desde la asociación en una historia publicada en Instagram.

El equipo especializado que opera en el área ha solicitado que la ciudadanía no se desplace al lugar del hallazgo, con el fin de evitar la saturación de la zona y permitir que rescatistas y voluntarios, bajo la coordinación de personal experto en intervenciones de este tipo, puedan continuar su labor de forma segura y efectiva.

"Pedimos respeto a quienes están difundiendo información sin coordinación. Aquí hay voluntarios y equipos que se han dejado la piel en el terreno, que han guardado silencio para proteger a la familia".

Un trágico accidente

El perro había desaparecido el pasado 18 de enero, durante el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Su dueña, Ana García Aranda (26 años), viajaba con su hermana Raquel, embarazada, y su cuñado cuando el tren se salió de la vía y descarrilló.



Tras el impacto, Boro escapó del lugar. Entre las lágrimas, Ana recuerda ese momento, contando a EL ESPAÑOL que lo cogió en brazos, pero estaba tan asustado que se escapó. No volvió a encontarlo y apareció ante los medios para pedir ayuda.



Su animal no era solo una mascota, era su familia y pidió toda la ayuda posible para encontrarlo.



Ante este conmovido llamamiento, amigos, voluntarios y amantes de los animales han llegado al sitiu para lo mismo: batir el terreno y buscar a Boro. El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) solicitó formalmente al Ministerio del Interior un permiso excepcional para acceder al área del siniestro.



