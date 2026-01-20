Camas, protectores de sofá y juguetes para mascotas desde 6 euros: así son las colecciones de invierno más económicas

Mantener a los peludos cómodos y calentitos en las épocas más frías del año no siempre es tan sencillo como parece. En invierno, gatos y perros duermen más, se mueven menos y buscan siempre la zona más cálida de la casa para echarse sus siestas.

Y aunque muchas razas de animales estén mejor preparadas que los humanos para soportar bajas temperaturas, los expertos advierten de que hay que tener cuidado y vigilar los termómetros.

Los gatos, por ejemplo, empiezan a pasar frío cuando la temperatura cae a siete grados o menos. Así que es fundamental intentar mantener la casa o el lugar en el que tu minino pase el mayor tiempo del día por encima.

En el caso de los perros, empiezan a notar incomodidad también cuando los termómetros bajan hasta los siete grados y la situación empieza a ser peligrosa bajo cero, especialmente en temperaturas por debajo de los -9 °C.

Los felinos de pelo corto o sin pelo, como el Sphynx, cachorros, mayores y aquellos enfermos son los que peor lo pasan ante las bajas temperaturas. En cuanto a los canes, serían los chihuahuas, galgos, whippet, dóberman, bóxer, yorkshires terrier, bichones maltés y todos los que combinan un tamaño pequeño y pelaje corto, los que menos resistencia tienen al frío.

Colección invernal

Por eso, es fundamental contar con el equipamiento necesario en casa para que el invierno no sea una tortura para ellos. Los supermercados ALDI, por ejemplo, cuentan con una colección invernal especial para ellos con precios que rondan entre los seis y los 20 euros.

Entre las principales novedades destaca la cama cueva para perros y gatos, pensada para ofrecer un espacio cálido y acogedor durante los meses más fríos. Con textura suave y base antideslizante, está disponible por 12,99 euros.

Para completar las opciones de descanso, también se puede encontrar una esterilla y cesta termorreflectante, con forro extraíble y lavable, que ayuda a conservar el calor corporal de la mascota. Su precio ronda los 10 euros.

Y como todo aquel que tiene mascota sabe, una casa no estará adaptada hasta que haya un protector para el sofá. El que ofrece ALDI cuenta con base antideslizante y reposacabezas, y está disponible por 12,99 euros. Para facilitar el acceso a sofás o camas, especialmente para animales mayores o enfermos, existen unas escaleras plegables de 29 × 40 × 49 cm, con capacidad máxima de 20 kg, por un precio de 24,99 euros.

Que no se dejen de mover

Algo esencial en invierno es que las mascotas sigan moviéndose. Por eso, es preciso jugar con ellas al menos media hora al día —sobre todo con los gatos que no salen a la calle—. Para ello, ALDI ofrece dentro de su colección diferentes peluches en distintos modelos —perro, mapache, koala y zorro— ideales para el juego diario y el descanso, por solo 5,99 euros.

Marcas como Twinbee, por ejemplo, disponen de juguetes interactivos sencillos y seguros ideales para gatos. Es el caso de su ballena con ruedas deslizantes, que contiene catnip y matatbi para estimular a los felinos a que la persigan y jueguen por menos de cinco euros.

Algo similar ocurre con el Groovy Gecko de Catit: fabricado con peluche suave, cuenta con tres modos de movimiento realistas, batería de larga duración y una funda acolchada diseñada para activar el instinto de caza de tu gato y mantenerlo entretenido durante horas por menos de 15 euros.