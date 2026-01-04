Manuel, veterinario, desvela las 4 razones por las que los gatos duermen entre nuestras piernas: "No es casualidad"

Quien convive con un gato sabe que sus costumbres pueden parecer tan misteriosas como entrañables. Una de las más curiosas es su tendencia a dormir entre las piernas de sus dueños.

Un comportamiento que combina instinto, cariño y una buena dosis de lógica felina. En uno de sus vídeos de YouTube, el veterinario Manuel Manzano ha explicado qué se esconde detrás de esta aparentemente simple costumbre.

El experto explica que, aunque los gatos mantienen una fama bien ganada de animales independientes, también buscan el contacto humano cuando se sienten seguros y lo necesitan. Detrás de este gesto tan cotidiano, asegura, se esconden razones tanto físicas como emocionales.

El calor corporal

En primer lugar, el presentador destaca el factor del calor corporal. La zona entre las piernas suele mantener una temperatura constante y más elevada que otras partes del cuerpo, lo que la convierte en un refugio ideal para un animal que adora el calor.

"Es una zona muy cálida", explica, comparándola con lugares más expuestos como los brazos, los hombros o la cabeza, que resultan más fríos incluso si los humanos apenas lo notan. "Para el gato, acostarse ahí no es casualidad, sino pura lógica instintiva".

A esta razón se suma un componente de autoprotección profundamente arraigado en su naturaleza. El experto recuerda que el gato, pese a su carácter cazador, fue también presa en su historia evolutiva, lo que lo lleva a buscar siempre puntos seguros desde los que controlar su entorno.

Entre las piernas de su propietario encuentra un escondite perfecto: su espalda está protegida y su campo visual, despejado. De esa forma, puede descansar sin miedo a potenciales amenazas.

El contacto físico

El tercer aspecto que explica este comportamiento es la necesidad de contacto físico. Aunque los gatos eligen cuidadosamente cuándo acercarse, cuando buscan cariño lo hacen con convicción.

Dormir entre las piernas ofrece una superficie amplia de contacto, favoreciendo ese "piel con piel" que tanto valoran en los momentos de calma. Es su modo de reforzar el vínculo sin renunciar a su autonomía.

La confianza

Finalmente, el veterinario resalta que esta costumbre es también un gesto de enorme confianza. Un gato que se acomoda en esa posición está mostrando que se siente completamente seguro.

"Cede todo su cuerpo a que tú lo puedas controlar", señala, describiendo este acto como una entrega emocional plena. Por eso, lejos de verlo como algo extraño, el experto invita a los dueños a recibirlo como lo que realmente es: una prueba silenciosa de afecto y lealtad.

Dormir entre las piernas, concluye, no es una excentricidad felina, sino una pequeña ventana al modo en que los gatos demuestran su amor de la forma más genuina posible: con confianza.