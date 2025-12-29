La última voluntad de Brigitte Bardot sobre los galgos de caza en España: "Habría que prohibir su destino en Andalucía"

"Quiero que me olviden como actriz, ahora solo cuenta mi lucha por los animales", declaró Brigitte Bardot en una entrevista con TV & Show en 2023. La actriz, cantante y modelo nacida en París en 1934 fue uno de los mayores íconos del cine europeo en los años 50 y 60, y más tarde se convirtió en una de las activistas francesas más respetadas en defensa de los animales.

En 1973 decidió abandonar definitivamente los rodajes para dedicar su vida al activismo. Tres años después comenzó a colaborar con asociaciones de protección animal y a denunciar la caza de focas bebé en Canadá. En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, dedicada a la defensa y el rescate animal a nivel internacional.

Esta organización, financiada en gran parte con la venta de sus posesiones personales, creó refugios en varios continentes y promueve campañas educativas, legislativas y de emergencia para animales en peligro.

En los ojos de Dios

Cada vez que le preguntaban por su animal favorito, Bardot respondía con una frase que con el tiempo se volvería insignia de su pensamiento: "En los ojos de un perro es donde siento la presencia de Dios". Desde los años 70 ha estado rodeada de ellos, rescatando, cuidando y encontrándoles hogares. Su casa de Saint-Tropez, La Madrague, se convirtió en un verdadero refugio: allí viven junto a ella cientos de perros, gatos, caballos, burros, patos y ovejas.

En una carta de comienzos de la década de 2010, Bardot denunció el tráfico ilegal de perros en Tailandia y el sacrificio de miles de canes en la provincia de Tha Rae. Apoyada por organizaciones internacionales, exigió el fin de estas prácticas y reclamó leyes firmes contra la crueldad animal.

Tampoco guardó silencio en España. Condenó el maltrato a los galgos empleados en la caza, al afirmar: "Habría que prohibir inmediatamente el destino trágico e inhumano infligido a los galgos en Andalucía".

Y añadió: "No deberían servir como satisfacción de individuos sádicos, primarios y crueles, que con total impunidad utilizan su sufrimiento". Su voz fue decisiva para internacionalizar la denuncia sobre esta forma de maltrato.

En 2018 escribió una carta pública al presidente francés Emmanuel Macron titulada Pido un milagro para los animales, donde reclamó medidas inmediatas contra el abandono y calificó los "sufrimientos mudos" de los animales como "una vergüenza en Francia".

Una motivación vital

A lo largo de su vida, Bardot ha rescatado de manera personal e institucional una enorme variedad de especies. Su fundación mantiene actualmente más de 6.000 animales salvados de la caza, la ganadería industrial, la experimentación y el tráfico ilegal. Entre ellos hay perros, gatos, caballos, burros, ovejas y aves que viven en los refugios de la organización o bajo su cuidado en Saint-Tropez.

Cuando la fama de los años 70 la había convertido en una figura perseguida e idolatrada, Bardot sintió la necesidad de encontrar una causa que trascendiera la cámara y la alfombra roja. "Nunca ha sido el amor de un hombre lo que me ha hecho querer vivir", confesó en una entrevista con Paris Match. "Ha sido el sufrimiento de los animales".

La mujer que inspiró a Picasso, que fue musa de Serge Gainsbourg y uno de los rostros más fotografiados del siglo XX, abandonó el espectáculo y eligió el silencio del campo, el olor de los establos y la presencia fiel de sus animales. "Si no logro que el mundo comprenda lo fundamentales que son los derechos de los animales, mi vida será un fracaso", declaró en una ocasión.

Hoy, Brigitte Bardot vive retirada en Saint-Tropez. Siente que pagar el precio de la soledad fue un sacrificio justo. "He perdido amigos, he perdido fama, he perdido dinero, pero he ganado una causa: la de los animales. Y eso me basta".