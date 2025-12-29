Carlos Gutiérrez, veterinario, sobre cómo proteger a tus gatos de los fuegos artificiales: "No los saques de su refugio"

Con la llegada de Nochevieja, muchos propietarios de mascotas se enfrentan al reto de gestionar el estrés que los fuegos artificiales provocan en sus animales.

El estruendo y las luces pueden causar altos niveles de estrés en gatos y perros, especialmente en los más jóvenes o sensibles. Preocupados por el bienestar de sus mascotas, muchos dueños buscan estrategias para ayudarlas a sobrellevar esos momentos.

Con este propósito, en un vídeo de YouTube, el veterinario Carlos Gutiérrez ha compartido una serie de pautas esenciales para mantener a los gatos calmados cuando se produzcan los ruidos fuertes.

Un refugio seguro

El primer paso fundamental es la creación de un refugio seguro. El veterinario recomienda utilizar la habitación de la casa que se encuentre más alejada del ruido exterior y colocar allí la cama del gato, junto con sus juguetes favoritos, para fomentar su tranquilidad.

Además, sugiere tomar medidas de aislamiento físico: "Para aislarlo todavía más del ruido, baja las persianas y cierra el resto de las puertas de la casa".

Respecto al comportamiento de los dueños, el especialista es tajante sobre el respeto al espacio del felino: "No lo saques de su refugio. Aunque se haya metido debajo de una cama o dentro de un armario: ahí se siente seguro".

Si bien el dueño puede acercarse para comprobar si su presencia calma al animal, es vital entender que el gato saldrá por voluntad propia una vez que el estruendo haya pasado.

Ayudas naturales y advertencias médicas

Para aquellos gatos que requieren una ayuda extra para relajarse, el experto recomienda el uso de feromonas faciales sintéticas, así como remedios naturales como el catnip (hierba gatera) o los palitos de matatabi.

También destaca la utilidad de pipetas y premios con valeriana, aunque advierte que "deben administrarse al menos un par de días antes para que surtan efecto".

Finalmente, el veterinario lanza una advertencia crítica para la salud de las mascotas: está estrictamente prohibido administrar remedios para humanos, incluidas las infusiones de valeriana o cualquier otro medicamento no prescrito específicamente para gatos por un profesional.