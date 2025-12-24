Óscar Pasaín advierte de que el 70% de los anuncios de criaderos es ilegal: "Son mafias que utilizan granjas de perros"

Diciembre es un mes de entusiasmo, fiestas y regalos. Las personas se sienten más despreocupadas, ligeras, y las compras son el punto de foco de toda esta temporada. Sin embargo, detrás de la alegría inicial se esconde una realidad dura.

Es un mes crítico para el bienestar animal. Según los datos de MundoAnimalia, la búsqueda de mascotas crece un 28% en estas fechas y con ella, el auge del mercado ilegal y el riesgo de abandono. Cada año, observa el mismo patrón.

"Este interés no siempre es responsable. Mientras que los criadores éticos suelen mostrar reticencia a vender en diciembre para evitar compras impulsivas, el mercado ilegal florece", afirma Óscar Pasaín, responsable de Mundo Animalia en una entrevista con Mascotario.

Pasaín analiza los peligros de las compras impulsivas y cómo las mafias aprovechan las plataformas digitales para vender animales sin garantía. "Un perro no es un regalo, eso lo deberíamos tener claro todos; es un miembro de la familia para 10 o 15 años".

El número del abandono en enero

El experto recalca que muchas familias olvidan la responsabilidad que implica: "Adoptar un perro no es como comprarte una planta". Esta falta de previsión se traduce en cifras negras: el 9,2% de los abandonos en España ocurren en enero, apenas semanas después de las fiestas.

Uno de los mayores problemas reside en dónde se busca al animal. Pasaín distingue claramente entre portales especializados y plataformas generalistas donde se puede comprar "tanto un sofá como un perro".

En estas últimas, el 70% de los anuncios son ilegales o provienen de criadores sin licencia. Las plataformas generalistas suelen tener campos de texto sin validación.

"Es fácil ver ejemplos de licencias inventadas; alguien simplemente pone '002' o letras al azar, y no hay verificación", explica el responsable. Esto genera una falsa sensación de seguridad para el comprador, que cree estar ante un profesional legal cuando no es así.

Mafias y "granjas de perros" en Europa del Este

Detrás de muchos de estos anuncios se esconden intermediarios que operan mediante el tráfico ilegal. Estas mafias utilizan "granjas de perros" en Europa del Este, donde los animales son tratados como objetos de producción masiva.

El drama humanitario y veterinario es profundo: aunque el mínimo legal para importar un cachorro a España son 15 semanas, estas mafias los introducen con tan solo 4 semanas de vida. Las consecuencias son nefastas.

"Al separar al perrito de la madre tan pronto, sufre una brecha inmunológica que le afectará de por vida y pierde la etapa crucial de socialización". Esto provoca problemas de salud y comportamientos difíciles de gestionar para familias no preparadas.

Para aquellos decididos a sumar un perro a su hogar, Pasaín ofrece tres recomendaciones fundamentales:

Visitar al criador en persona: Es vital para descartar que el lugar sea un centro de reventa y no un criadero real. Ver al cachorro con su madre: Un vendedor que no puede mostrar a la madre probablemente ha importado al animal ilegalmente. Verificar la licencia: No basta con ver un número en una web; hay que asegurarse de que sea válido y corresponda al criador.

Además, subraya la importancia de elegir una raza que se adapte al entorno y ritmo de vida de la familia, más allá de la estética o las modas en redes sociales.

Los refugios para combatir el abandono

Las adopciones son una pieza fundamental para combatir las alarmantes cifras de abandono en España. Desde MundoAnimalia están impulsando un cambio profundo en la forma en que se gestionan estas búsquedas para ofrecer una alternativa real y ética.

"Queremos ayudar a los refugios a que tengan la visibilidad que necesitan", comenta Pasaín, subrayando que este esfuerzo comenzó a intensificarse entre diciembre y principios de enero.



El objetivo a largo plazo para Mundo Animalia es replicar el éxito de su portal hermano en Italia. Óscar señala que en el mercado italiano ya cuentan con más anuncios de adopción que de venta, una meta que espera alcanzar en España en los próximos años.