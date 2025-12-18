Stefan Gutierrez, guía turístico, sobre el primer free tour para ver 200 gatos callejeros: "Es muy emocionante"

"Bienvenidos al primer tour de gatos de Brighton", exclama Stefan Gutiérrez, organizador y guía turístico, en un vídeo de Instagram, rodeado de numerosas personas que aplauden.

Se trata de un recorrido benéfico dedicado a los gatos que tuvo lugar en Brighton, Inglaterra. "Esencialmente, vamos a salir a la ciudad para visitar los barrios y ver los gatos de la gente. Es tan fácil como esto", explica el organizador.

Participaron unas 200 personas, todas aficionadas a los gatos, y recorrieron unos 4,8 km por las calles de la ciudad inglesa un domingo. Veinticinco hogares abrieron sus puertas para que los asistentes pudieran conocer a sus mascotas.

Pixie

"Ella es Pixie, vive aquí, camina por la zona y tiene una pequeña correa", cuenta Elodie Grenville, voluntaria y dueña de la gata, mientras muestra a la pequeña criatura atigrada que investiga el área a su alrededor.

"Es una gata muy juguetona, no está realmente interesada en los mimos, solo quiere correr por ahí". El público respeta el espacio privado de los animales, dejando que sean ellos quienes decidan si quieren acercarse o no.

Los más cariñosos se aproximan sin ningún miedo y trepan hasta los brazos de la gente para recibir mimos y caricias, mientras que los más curiosos, centrados en investigar, se limitan a dejarse observar.

Recaudación solidaria

La iniciativa se organizó como una actividad solidaria y recaudó más de 1.990 euros para el refugio City Cat Shelter, en el barrio de Coldean. "Honestamente, pensé que la oportunidad de tener un gran evento comunitario y conocer gente nueva sería muy divertida, y lo ha sido. ¿Y quién puede resistirse a conocer a un montón de gatos también?", comenta una participante.

La mayoría de las personas se enteraron a través de TikTok y otras redes sociales. El vídeo promocional alcanzó casi 100.000 visualizaciones y más de 100 hogares mostraron interés en participar.

Dos chicas acariciando a un gato. Lewis Denby

Una chica enseñando su gato a los visitantes. Lewis Denby

La ruta se dividió en cinco grupos de unas 40 personas, con una docena de voluntarios que ayudaron con el recorrido, la seguridad y la coordinación con el ayuntamiento. Los asistentes llevaban carteles con frases como "Amamos a los gatos" o lucían orejas de peluche sobre el pelo.

Acudieron personas de distintos lugares, incluidos Francia, Estados Unidos, Irlanda y Gales, atraídas por la oportunidad de ver gatos y conocer Brighton de una forma diferente. "Cuando vi el cartel, pensé que era una gran idea para que la gente descubriera esta increíble ciudad", afirma Cleo Oland, cuidadora y empresaria que participó en el evento.

Fomentar la adopción

Esta iniciativa fue una oportunidad para conectar con amantes de los felinos, conocer una nueva ciudad y, sobre todo, ayudar a las protectoras locales a visibilizar a sus animales.

De hecho, algunos gatos rescatados, como Ash, con inmunodeficiencia felina (FIV) recogido enfermo en Baréin, se convirtieron en favoritos del público y ayudaron a dar visibilidad al trabajo de protección felina.

Un chico y una chica sentados con un gato negro en brazos. Lewis Denby

"Es el primer tour de gatos en el Reino Unido y, en realidad, creo que el primero en Europa, lo cual es muy emocionante", cuenta Gutiérrez. El organizador se inspiró en un popular cat tour celebrado en Toronto en 2024 y quiso replicar la idea.

"Creo que mi propósito principal es, con suerte, difundir esto para que la gente pueda ver los vídeos de este evento y tal vez replicarlo en su ciudad o en su país". Stefan tenía una sola idea: unir a la gente a través de los gatos.