Adele (37), cantante, sobre su amor por su perro salchicha: "Louie tiene 16 años, podría ser el más viejo del mundo"

Louie Armstrong nació la misma noche en la que Adele fue a ver a Britney Spears en el O2 de Londres, en 2009. Por este motivo, al principio pensó llamarlo "Britney", aunque luego confesó que descartó la idea en cuanto se le pasó la resaca.

También consideró ponerle Aaron Lennon, por uno de sus futbolistas favoritos, pero al final se decidió por "Louie" porque el perro aulló mientras sonaba un disco de Louis Armstrong. El perro salchicha de Adele Laurie Blue Adkins es más que una mascota. Fue parte de su proceso creativo, un apoyo cotidiano en su crecimiento musical y personal.

Ese mismo año, la cantante cambió todo el suelo de su casa para la llegada de esta nueva criatura. Más tarde contó a la revista People que, después de adoptar a Louie, compró una casa nueva con un parque justo enfrente para poder sacarlo a pasear allí todos los días.

Tenía 21 años, acababa de empezar a escribir 21 y de publicar 19. "Se sentaba en mi regazo mientras escribía y eso puede ser uno de mis recuerdos favoritos". Estaba todavía en las primeras etapas de su carrera y decidió dar un giro a su vida que la marcaría para siempre.

El universo emocional

Louie la acompañó en varias entrevistas durante la promoción de ese segundo álbum. Incluso en una de ellas, con The Irish Times, se hizo famoso porque se tiró un pedo en medio de la charla. Adele cuenta, en track by track de 21, que la pareja que inspiró He Won’t Go se unió a ella precisamente por su amor compartido por los perros, y Louie aparece varias veces en ese material, aunque la canción no va sobre él.

El perro también influyó en su imagen pública y en el merchandising de la era 21, apareciendo en sesiones de fotos y dando lugar a productos oficiales. No era solo un perro: era parte del universo emocional y creativo del proceso musical de la cantante.

Protagonista del tercer álbum

"Es el amor de mi vida", declaró en una entrevista con el Daily Star, bromeando con que sería el protagonista de su tercer álbum. El pequeño peludo acompañó a la cantante en buena parte de su gira mundial para presentar su tercer álbum, 25, en 2016.

No obstante, decidió no llevárselo a la parte australiana de la gira porque había escuchado los problemas que tuvo el actor Johnny Depp al intentar entrar en el país con sus perros.

Con los años, las fotos y el nombre del pequeño salchicha fueron desapareciendo de la cotidianidad aparente de la cantante y muchos fans llegaron a pensar que había muerto. Adele presentaba a Bob y Freddie, sus nuevos perros más jóvenes, pero de Louie no había rastro.

Sin embargo, durante su residencia en Las Vegas, declaró que sigue vivo, aunque muy mayor. "Creo que podría ser el perro salchicha más viejo que haya vivido". No puede acompañarla como antes y necesita más espacios de descanso, pero sigue siendo parte de su familia.