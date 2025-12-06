Antonio, adiestrador canino, revela el mejor alimento para limpiar los dientes de tu perro: "Elimina las bacterias"

En los últimos años, cada vez más personas buscan cuidar a sus perros de manera más saludable y natural. Más allá de la alimentación, también la higiene influye en el bienestar de estos animales.

En un vídeo de Instagram, el educador Antonio Puccio lanza una recomendación sorprendente que podría transformar la rutina de limpieza dental de los perros, sugiriendo un cambio radical en los productos utilizados habitualmente.

El educador incita a los dueños de mascotas a abandonar los métodos comerciales de higiene dental. "Si quieres limpiar los dientes de tu perro, deja de usar los dentasticks".

Una alternativa sencilla y económica

Estos productos comercialmente populares, a veces no cumplen sus promesas de salud dental. Son altos en carbohidratos refinados y pueden causar problemas digestivos.

En su lugar, se recomienda alternativas más naturales y efectivas como masticables de orejas de res, cartílago o huesos recreativos. De hecho, la alternativa propuesta por el educador es notablemente sencilla y económica: la zanahoria.

Según el experto, este vegetal común posee múltiples beneficios para la salud bucal canina. Su textura crujiente actúa como un cepillo natural que elimina restos de comida y placa bacteriana mientras se mastica.

La acción de morder y masticar aumenta también la producción de saliva. La saliva es fundamental para la salud bucal, ya que ayuda a diluir los ácidos que atacan el esmalte y a lavar las partículas de comida.

Además de su función higiénica, el educador subrayó el valor recreativo y económico de esta verdura, señalando que es "un excelente masticable natural, económico y que tu perro apreciará".

Inflamación y enfermedades

La limpieza de los dientes de las mascotas, especialmente en perros y gatos, es fundamental para mantener su salud general y prevenir enfermedades bucales que puedan afectar a otros órganos vitales.

La acumulación de placa y sarro provoca inflamación de las encías (gingivitis), enfermedad periodontal, abscesos dentales y hasta infecciones sistémicas que pueden dañar el corazón, riñones o hígado.

Así como nosotros nos lavamos los dientes, los más peludos de casa también deben hacerlo. Resulta una práctica recomendada para mantener una buena salud bucal en nuestras mascotas y evitar futuros problemas dentales.

Utilizar alimentos naturales no solo evita la aparición de problemas, sino que también contribuye a mejorar la salud general, fortalecer el sistema inmunitario y la salud cerebral.