Roberto Brasero y Susanna Griso inauguran los 'Celebrity Pets Awards': 12 premios para los perros que salvan vidas

"Normalmente me dedico a hablar del tiempo, pero hoy no vamos a discurrir sobre el frío que hará esta noche cuando saquemos a nuestros perros, sino que os voy a hablar de otro tiempo más importante: el que pasamos con ellos y el que ellos nos dedican. El mejor empleado de todo el día", afirma Roberto Brasero, presentador.

Anoche, en La Masía de José Luis, se ha celebrado la I edición de los Celebrity Pets Awards, con una alfombra roja para rendir homenaje al vínculo más puro que existe: el que une a las personas con los animales.

"Esta gala es tan esperada como necesaria, para juntarnos y ofrecer agradecimiento a los animales que nos acompañan". Perros de rescate y de asistencia, compañeros de vida y de viajes, parejas inseparables. Esta noche está dedicada a ellos.

Brasero anuncia los premios junto con una gran amante de los animales y defensora de sus derechos: Susanna Griso. Esta gala celebra a los héroes de cuatro patas que buscan explosivos y drogas, capaces de detectar personas perdidas en desastres naturales, enfermedades y peligros.

"Merecen una alfombra roja, unos premios y, también, una adopción responsable", afirma la madrina de honor de la gala. Cuenta que su vida cambió cuando fue por primera vez con su hija a la asociación de animales ALBA, que durante la gala, trajo a tres perritos séniores en adopción.

"Se me acercó una galga y me robó el corazón. Me la llevé a casa". Pero, sufría estrés postraumático; desde ALBA le enviaron a una terapeuta y, con tiempo y mucha paciencia, la sacó adelante. "Ahora Kari es una perra feliz. Es verdad que no solo les das un hogar, sino que les abres el corazón y ellos te lo abren a ti".

Un héroe de cuatro patas

"Desde lo más alto del cielo hasta todos los rincones, un héroe de cuatro patas desafía todo lo necesario", afirma Brasero. El primer premio es el "Premio Hero" para Snoopy, que combina habilidades de paracaidismo militar. Voló y caminó para que otros puedan ser libres.

"Hemos estado en Afganistán y en Líbano. Para mí es una alegría recibir este premio", afirma Emilio Martín Suárez, militar y compañero del perro rescatista.

Susanna Griso, madrina de la gala Celebrity Pets Awards. Esteban Palazuelos

El Premio Seguridad Animal va para BabyAuto Pets. "Los animales son más que mascotas y su seguridad es tan importante como la nuestra", afirma Brasero.

En el coche el riesgo es real; por eso, la solución es la tecnología que ya protege a los niños: el arnés Travel Fix BabyAuto Pets. Gabriel Eizaguirre, director general de la compañía, recoge el premio. "Son un miembro más de la familia y tenemos que garantizarles la vida en el coche".

La vida compartida

El siguiente premio celebra el vínculo, la complicidad y la vida compartida. "Inseparables", como Máximo Huerta y Doña Leo. La perra mestiza rescatada se ha convertido en mucho más que una mascota: es su compañera de vida.

De esta complicidad nació la librería Doña Leo. "Es verdad que en este momento mi perra es mi novio, mi hijo, mi hermana y mi librera".

El periodista cuenta que, cuando montó la librería, no podía no ponerle el nombre de su perra, no solo porque "leo" es la primera persona del verbo leer, sino también porque es lo que ella le ha inspirado en este proyecto.

Los Celebrity Pets Awards también conmemoran las nuevas tecnologías para entrenar a los perros que detectan explosivos. Auziker es ciencia, compromiso y amor por los animales. Este premio reconoce el esfuerzo por desarrollar innovaciones que mejoren la vida de nuestros animales.

Zooasis

El siguiente premio está dedicado a la categoría "Pet Influencers", para quienes usan las redes sociales con corazón y, a través del humor, la ternura o la inspiración, logran contagiar a los demás el amor por los animales y concienciarnos sobre su cuidado.

"Son likes con causa, como el caso de Juan Manuel Jiménez y su proyecto Zooasis", anuncia Brasero. El influencer construyó con sus propias manos un sueño que salva vidas. En solo tres años ha encontrado un nuevo hogar para más de 200 perros y más de 400 000 seguidores en redes le dan visibilidad.

"Este premio se lo dedico a Rosario, una de las panas que más años llevaba en el refugio y que, a causa de la edad, murió". Jiménez cuenta que la perrita venía del mundo de la raza: la habían tenido toda su vida criando para repartir los perros entre cazadores. Cuando la recogieron, tenía la cadera destrozada y heridas por todo el cuerpo.

"Ha tenido una vida horrible que entre mucha gente se ha permitido. Sobre todo por ella, pediría que tengamos más respeto hacia estos animales. Aunque se ha hecho una ley de bienestar animal, los de caza han sido todos excluidos de ella porque estos cazadores veían una locura tratarlos bien. Y esperamos que algún día podamos ver a los perros de caza como seres vivos, que es lo que son".

Una voz y un ejemplo

Es el turno de la categoría "Concienciación", para quienes usan su voz y su ejemplo para recordar que adoptar perros mayores cambia dos vidas: la del animal y la de la persona. El premio celebra el compromiso con la empatía, la adopción responsable y el amor sin etiquetas.

Es el caso de Luis Merlo e Ivete, una perra ciega de nacimiento que encuentra en Perla su lazarillo. Cuatro historias de rescate que se convirtieron en un hogar donde el amor no conoce barreras, porque, como dice Luis, son ellos quienes le tienen a él, no él a ellos.

"Perla fue abandonada en un pueblo de Toledo con sus hermanas, donde la gente no tenía otra cosa que hacer que pegarles. Las otras murieron y, cuando la rescaté, era un ser aterrorizado, temblaba y no se fiaba de los seres humanos", cuenta Merlo.

Muy poco a poco, con amor y paciencia, Perla le enseñó cosas maravillosas. Cuando Ivete llegó a casa y sonaba el timbre, ella empezó a apoyarse en Perla para llegar a la puerta. Se convirtieron así en un apoyo mutuo. "Adoptar a un animal con problemas es maravilloso. Ojalá llegue el día en que yo me parezca a mis perros".

Transformar 100 vidas

El Premio Salud se entrega a Lidia Nicuesa y Cini, una perra de alerta médica. Hoy Lidia ha transformado más de 100 vidas como gerente de la Fundación Canem.

"Cini y yo somos una. Paco me abrió la puerta a los perros de asistencia cuando yo tenía 12 años. Ella fue la primera de 280 perros. Lleva 12 años a mi lado y cada día sigue siendo un regalo", agradece Nicuesa.

Monica Cruz en la alfombra roja de los Celebrity Pets Awards. Esteban Palazuelos

El Premio Solidaridad honra a las personas que, con su tiempo y su voz, impulsan la adopción responsable. Mónica Cruz, embajadora de origen, tiene siete perros adoptados. "Me siento premiada cada día por tener a esa manada en casa. Me enseñan tanto", afirma la actriz.

"Todavía tenemos que hacer un trabajo muy largo y muy duro para educar a las siguientes generaciones desde un lugar completamente diferente, para que sepan cuidar y amar a los animales".

El embajador canino del turismo español

Travel Pet by JAECOO, patrocinado por Omotas JAECOO, el fabricante de coches, celebra los viajes en compañía animal entregando este premio a Pipper Ontour, el embajador canino que está revolucionando el turismo español.

El perro ha recorrido miles de kilómetros abriendo puertas para que todos los perros puedan viajar con dignidad. Su labor impulsa la inclusión de los animales en hoteles, restaurantes y lugares turísticos. El cambio ya está en marcha.

Piper y Esteban Palazuelos

Un legado de convivencia y respeto que reconoce la importancia de su proyecto en la inclusión de mascotas en el sector turístico. Pipper demuestra que un mundo más inclusivo no solo es posible, sino que enriquece la vida de todos.

"Cuando llegó a mi vida, nunca pensé lo que iba a suponer, no solo por el proyecto que hemos montado juntos, sino por cómo te cambia la vida. Nos hacen más humanos, nos acercan al resto de personas, a la naturaleza. Ojalá todo el mundo tuviera un animal", afirma Pablo Muñoz.

Rescue

La última categoría con la cual se cerró la premiación es Rescue. Reconoce a esos héroes que no llevan capas, sino arneses, y que forman parte de equipos que trabajan codo con pata para ayudar a los demás en situaciones difíciles.

Se entregan tres premios a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la UME por la labor que realizan cuando la naturaleza desata su furia y la humanidad se enfrenta a su propia fragilidad.

En medio del caos surgen héroes inesperados, que demuestran que el valor no entiende de especies. Los perros de rescate guían a los agentes a través de la destrucción. Arriesgan sus vidas, movidos por el instinto.

En nombre de la Policía Nacional recoge el premio el oficial Manuel Cortés Camacho, que viene acompañado de Scottex. Ambos participaron en el dispositivo de la dana hace un año en Valencia.

Jorge Liñán y Cleo recogen el segundo galardón para la Guardia Civil y el tercero lo recoge Francisco Almenta, jefe del equipo del primer batallón de intervención de la UME, acompañado por Pedro.

"El trabajo de nuestros perros, compañeros valientes y leales, es fundamental. Son una pieza clave en las operaciones de búsqueda y rescate. Su capacidad, su instinto y su corazón nos permiten llegar donde los medios humanos no pueden", afirma Liñán.