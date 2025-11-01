Sònia Sáez, veterinaria, da la clave para cuidar la muda de tu gato en otoño: "Puede durar de 4 a 6 semanas"

Un gato del Castillo de los sforzas en Milán.

A principios de otoño, los gatos comienzan la muda. "Este proceso coincide con la reducción de las horas de luz y el momento más álgido puede durar de cuatro a seis semanas", afirma Sònia Sáez, veterinaria y responsable de Comunicación en Purina España.

Aunque es cierto que los gatos pueden perder pelo todo el año, las épocas de primavera y otoño suelen ser más intensas y el animal puede presentar una mayor pérdida de pelo.

Como indica Sáez, en este periodo el felino se prepara para el invierno: su cuerpo elimina el pelo de verano, más fino, y desarrolla un manto más denso para protegerse del frío. "Es un proceso natural de adaptación que sigue respondiendo a su reloj biológico".

La clave del cuidado

Para cuidar adecuadamente al animal en este periodo existen varios métodos específicos recomendados. "El cepillado regular es la clave", indica la veterinaria.

Retirar el pelo muerto reduce la cantidad que el gato ingiere al acicalarse y mejora la limpieza del hogar. "También conviene aspirar con frecuencia y ventilar bien".

La experta recomienda adaptar el cepillo al tipo de pelaje y mantener la pauta de desparasitación externa. Para reducir las alergias, seguir una limpieza constante de la casa y evitar la ingestión de pelo, estos consejos son fundamentales.

Minimizar repercusiones

Además, la muda puede provocar ronchas y alergias. Para minimizar la repercusión en su bienestar y facilitar una convivencia más cómoda y saludable, la veterinaria recomienda mantener una buena higiene en casa.

"Limpiar con frecuencia, decantarse por el aspirado, reducir el uso de alfombras y tapicerías, y lavar la ropa con mayor regularidad". También es útil minimizar el contacto directo con textiles como sofás o camas, delimitando bien sus zonas de descanso.

"Aspirar con regularidad, preferiblemente con un equipo que tenga filtro HEPA, ayuda a disminuir la presencia de alérgenos en el ambiente". Aunque la regeneración del pelo requiere de esfuerzo, en general no debería afectar al nivel de energía del animal.

Sí lo puede hacer el cambio estacional, indica, por lo que algunos gatos pueden mostrarse más tranquilos o dormir más. Según la experta, no es preocupante mientras sigan comiendo y jugando con normalidad.

El tipo de pelaje

Todos los gatos mudan el pelo con mayor o menor intensidad según la época del año y las características individuales, independientemente del tipo de pelaje.

Sí que es verdad que visualmente nos puede dar la sensación que los gatos de pelo largo pierden más pelo, pero, aunque la cantidad puede ser igual o menor, el volumen es mayor por la longitud del mismo.

Por esto, una dieta completa y equilibrada con ingredientes de calidad y adaptada a las necesidades individuales del animal es indispensable.

En épocas en las que la muda es más intensa podríamos aportar suplementos específicos para piel y pelaje, con ácidos grasos omega 3 y 6, siempre que nuestro veterinario de confianza considere que puede ser compatible con la pauta de alimentación de nuestro animal.