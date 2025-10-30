Lexin, experta en mascotas, sobre cual es la mejor de las 5 especies de hámster para niños: "Muy agradecidos y sociables"

El hámster se ha convertido en una mascota popular y muy común en las casas de los españoles. Este pequeño roedor es especialmente adecuado para los niños, por su tamaño reducido y facilidad de cuidado.

Esta especie animal permite que los pequeños aprendan empatía y responsabilidad desde una edad temprana. Lexin, creadora de contenido, presenta una guía concisa sobre la especie de hámster más adecuada.

Según ella, de las cinco razas domésticas conocidas, solo una se posiciona como la mejor opción para que "una niña o un niño pueda comenzar a conocer cómo deben cuidarse los animales".

Un carácter sociable

La recomendación principal recae en el hámster sirio. Esta elección no es casual, sino que se basa en el carácter del roedor y su tamaño físico.

Según la experta, el hámster sirio se distingue por tener un "temperamento y carácter sociable con los humanos". Esta sociabilidad se traduce en un animal más tranquilo que se muestra "menos a la defensiva" al interactuar.

Un factor determinante es el físico: el sirio es "el de mayor tamaño en comparación con las otras cuatro especies restantes y por ende son más fáciles de manipular y agarrar". Lexin indica que estos roedores son capaces de crear vínculos afectivos profundos con sus cuidadores.

"El hámster sirio toma bastante cariño hacia su cuidadora o cuidador siempre y cuando el trato hacia él sea con respeto y delicadeza". Además, asegura que estos animales son "muy agradecidos y no buscan morder a los humanos".

A pesar de su docilidad, se advierte que los hámsteres sirios pueden ser temerosos. "No les gustan los ruidos fuertes y prefieren esconderse si notan o perciben eventos negativos que puedan hacerles daño", afirma.

La supervisión

El punto más crítico es la supervisión. Lexin enfatiza que el cuidado de cualquier hámster debe ser bajo supervisión de un adulto. "La participación activa por parte de los adultos padres o tutores es necesaria para ayudar al niño a entender cómo relacionarse con un animal tan pequeño, ya que no son perros o gatos o animales más grandes".

El adulto es responsable de la educación constante. "Deberás enseñarle cómo debe ser el trato hacia el roedor y siempre se deberá estar supervisando cómo manipula al hámster para evitar lesiones, como caídas repentinas o agarres con mucha presión o fuerza".

Sin embargo, hay que tener cuidado con la edad. "Algunos niños muy pequeños o menores de 7 años pueden no tener muy presente el cómo tratar a los animales y el llegar a poner en ellos la responsabilidad de una vida puede ser una no muy buena idea".

Lexin concluye recordando que si bien el hámster sirio es más grande, sigue siendo frágil. Por esto, hay que evitar tomarlo con mucha fuerza o de formas inadecuadas.