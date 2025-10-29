La asociación que nació entre el barro de la dana para salvar a más de 800 animales: "Ese polideportivo se hizo refugio"

Un gatito rescatado de la Dana en el polideportivo de Benimaclet. XDana

Hoy, 29 de octubre, se cumple un año desde que, en el campo del Sporting de Benimaclet, un grupo de voluntarios recepcionaba a los animales perdidos durante el desastre valenciano. En solo las dos primeras semanas rescataron a 350 perros, 250 gatos y 150 animales de granja.

"En el Sporting había una estructura muy organizada, con veterinarios y educadores que se encargaban de los animales", cuenta Lucía, miembro de la junta directiva de una asociación animal. "Nos coordinamos bien dentro del caos".

Así nació XDana, en medio de la devastación provocada por la depresión aislada en niveles altos. Lo que comenzó como un esfuerzo de voluntariado improvisado se ha consolidado en una asociación con la misión de garantizar el bienestar de los animales afectados que quedaron bajo su cuidado.

XDana no es una protectora tradicional: no posee un espacio físico permanente ni se ocupa del rescate diario. Pero estuvo allí para atender a esos seres vivos que también necesitaron ayuda durante aquella tragedia.

En medio del rescate, la destrucción

"Viví una experiencia totalmente diferente. Iba a los sitios a rescatar animales y veía toda esa destrucción directamente", recuerda Lucía. Su trabajo iba más allá de recoger animales: implicaba tomar decisiones difíciles ante la falta de protocolos y apoyo institucional.

Rememora el tremendo desgaste físico y emocional, el miedo y la presión como si hubiera sido ayer. "El primer día cogí mi pequeña furgoneta y, con la ayuda de dos chicas, nos fuimos a Sueca. Tardamos seis horas en llegar".

El Sporting de Benimaclet. XDana

Rescataron a tres perros y fueron desviadas a Catarroja para asistir a una colonia felina, trabajando entre el barro, que les llegaba por encima de las rodillas. Era la primera vez que Lucía salía de Valencia. "Había visto imágenes, pero hasta que no estás allí, no lo vives".

Cargó seis gatos en la furgoneta, se equivocó de sitio, acabó en el fango, paró el coche y rompió a llorar. "Estaba agotada, pero no podía parar", recuerda.

Una cadena de hierro y dos perros

En muchas situaciones tuvieron que forzar rescates, y hubo personas que quisieron denunciarles por haber retirado a sus animales. Entraron en la casa de un hombre mayor para salvar a dos pastores alemanes que estaban atados con una cadena de hierro a la pared.

"No podía llamar a la policía; estaban en otras cosas. Me llevé a los perros, diez gallinas, dos gatos y varios conejos de la casa de ese señor, porque si no se habrían muerto".

Le dejaron un cartel con un número de contacto, y cuando el hombre volvió horas después, quiso denunciarles. "No le robamos; intentábamos ayudar".

Finalmente, pudieron hablar con él y encontrar una solución. Los animales estuvieron en una casa de acogida, se recuperaron y hoy han vuelto con su dueño, identificados, vacunados y desparasitados.

La cooperación que salva vidas

Aquel polideportivo se transformó en un refugio de emergencia para los animales. "Éramos muy pocos educadores para todos los que llegaban". Los equipos de rescate traían a los animales en furgonetas, los bajaban y comenzaba la ronda.

XDana estableció una estructura rigurosa, con veterinarios y educadores (no adiestradores). El sistema buscaba encontrar una "familia afín" a través de entrevistas y evaluaciones de las necesidades de cada animal.

Dos voluntarias cuidando a un perro recién rescatado en el polígono deportivo de Benimaclet, el 29 de octubre de 2024.

Dos cachorros rescatados de la Dana. XDana

Los educadores elaboraban un perfil del animal; los veterinarios revisaban el chip y el estado físico. Si tenían familia, se intentaba localizar; si no, se les buscaba acogida temporal.

Muchos procedían de protectoras inundadas y necesitaban ser reubicados. Otros llegaban sin chip ni otra forma de identificación. "No se podía contactar con las familias porque mucha gente estaba incomunicada o en situaciones peores".

Un refugio bajo la lluvia

Hubo casos de perros en condiciones lamentables: sarna, maltrato, desnutrición. "Lo bonito fue difícil de contar, pero hubo muchos reencuentros y numerosas adopciones".

Se creó una estructura orgánica y colaborativa, con personas de distintos perfiles unidas por una misma misión. "Dentro de todo lo duro, hubo algo que nos daba esperanza".

El Sporting se convirtió en un punto de encuentro para familias y animales, un refugio seguro para quienes no tenían recursos para salvarse. Desde entonces, XDana ha continuado formalizando adopciones.

"Mucha gente nos sigue consultando cuando encuentra un animal, porque hay mucha desinformación y con la nueva ley estamos más perdidos aún". Actualmente, la asociación mantiene un seguimiento constante de los animales adoptados o en acogida, con el objetivo de reducir las tasas de devolución que afectan a otras entidades.

Una acogida temporal

Muchas familias afectadas por la dana pidieron ayuda para acoger temporalmente a sus animales sin tener que darlos en adopción. "Ese mismo día, un chico al que la casa se le había venido abajo nos llamó para entregar su perro", cuenta Lucía.

"Cuando fuimos al rescate, no quería separarse de él, así que lo trajimos al Sporting con nosotras para enseñarle dónde iba a quedarse. Lo acogimos en nuestra propia casa. Todavía no ha vuelto a por él; entendemos que no ha podido rehacer su vida".

Voluntarios ayudando en el polideportivo de Benimaclet, hace un año. XDana

Hay personas, afirma, que todavía hoy, un año después, siguen en esa situación. XDana nació de ese contexto. De los más de 800 animales rescatados, la asociación aún tiene a 18 perros bajo su cuidado, la mayoría adultos, grandes o mestizos.

Diez están en casas de acogida y los demás en un centro de rehabilitación. Una de las mayores dificultades es encontrar familias adecuadas. "Una vez pasada la etapa más crítica, sí se ha notado cierta falta de ayuda", reconoce.

El mensaje que Lucía y su equipo quieren subrayar es la importancia de la prevención: ¿qué hacemos con los animales en caso de emergencia? "Nos dimos cuenta de que no existe ningún protocolo, y esto no puede volver a pasar". Entre el barro y la lluvia, XDana se convirtió en un altavoz del cuidado y un refugio de esperanza en medio de la oscuridad.