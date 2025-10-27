ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Cupón Diario ONCE, hoy
Comprobar Primitiva, hoy
Bonoloto, hoy
Junts no podrá forzar elecciones
Jordi Sevilla
Pedro J sobre Sánchez
Proyecto de ley fiscal
Herencia inesperada
Joven vive en Tarragona u estudia en Barcelona
Precios poste pastelera
Vivienda inquiokupas
Fernando Sánchez
Experta en ahorro
Almacén de palets
José Elías divorcio
Desempleado a los 55 y ahora funcionario
Jornada laboral en el campo
Ahorro en pareja
Vivienda sin construir
Jubilado que gana hasta 3.500€ al mes
Médico trabajando como camarero en Alemania
Pensiones vinculados al IPC
Abogado comprar piso
Luis Zahera mantenerse joven
Parásitos gato
Cuota de autónomos
Gonzalo Bernardos
Inversor con 17 pisos
Inversora inmobiliaria
Billetes pesetas
Lotero
Empresario de 22 años
Gato investigadora
Enólogo
Montse Cespedosa
Amanda Cheng
Jubilada comparte piso
Empresaria de 25 años
Tienda de moda
Lidl chaqueta
Comprobar Lotería Nacional sábado
Carmen, sobre las cuotas de autónomo
Juan del Val albañil 17 años
Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz factura millones
Experto inmobiliario
Empresario coches Alemania
Jubilado comparte piso
Horóscopo sábado 25
Educadora felina
Fontanero autónomo
Vecino de Castilla y León
Perros cambio de hora
Negocio de helados
Mango vestido
Veterinario picadura abejas
Propietario granja avícola
Dueña negocio repostería
Empresario inmuebles
Economista sobre el cambio horario
Pagar en las bodas
Lefties chaqueta
Cuponazo de la ONCE
Montse Cespedosa, experta en finanzas
Juanma, abogado, sobre el paro
Jon Goitia, propietario de 15 pisos
Experto en energía sobre el cambio de hora
Ana Mena patrimonio millones
Ibai Llanos
Sueldo de enfermero
Tana Rivera
Jóvenes en la construcción
Sueldo mecánico autobuses
Despido con paro por ir a la peluquería
Cuota de autónomos
Un gato pequeño encima de libros.

Un gato pequeño encima de libros. Istock

Mascotario

La custodia de los gatos: un nuevo desafío en los tribunales y en los hogares

Desde la reforma del Código Civil en 2022, los animales domésticos pasaron a ser reconocidos como "seres sintientes", lo que cambió la forma en que los jueces abordan los casos de custodia.

Más información: La nueva ley que incorpora el respeto por los seres vivos en la educación: "Nunca se había hablado así de los animales"

José Antonio Allende
Publicada

En los últimos años, los gatos se han convertido en auténticos miembros de la familia. Su presencia en los hogares españoles ha aumentado de forma notable, y con ello han surgido nuevas cuestiones legales y emocionales: ¿qué ocurre con el gato cuando una pareja se separa? ¿Quién se queda con su custodia?

Hasta hace poco, los animales eran considerados bienes muebles ante la ley, lo que significaba que su destino en un divorcio o ruptura se resolvía del mismo modo que el de un coche o un mueble. Sin embargo, desde la reforma del Código Civil en 2022, los animales domésticos pasaron a ser reconocidos como "seres sintientes", lo que cambió completamente la forma en que los jueces abordan los casos de custodia.

Custodia compartida… también para los gatos

Hoy en día, los tribunales pueden establecer régimen de convivencia, visitas o custodia compartida de los gatos, teniendo en cuenta no solo la propiedad legal, sino también el vínculo afectivo y el bienestar del animal. En la práctica, esto significa valorar quién puede ofrecer mejores condiciones de cuidado: alimentación, entorno estable, atención veterinaria y tiempo de compañía.

Un gato encima de la espalda de una veterinaria.

El gato, por su carácter territorial y sensible a los cambios, plantea un reto particular. A diferencia de los perros, que suelen adaptarse mejor al traslado entre hogares, los felinos pueden sufrir estrés si se ven obligados a cambiar de entorno con frecuencia. Por eso, muchos expertos recomiendan que, si es posible, permanezca en el domicilio habitual, y sea la persona más vinculada a su cuidado diario quien conserve la custodia principal.

El papel de los veterinarios y etólogos

En algunos casos, la opinión de veterinarios o etólogos felinos puede ser clave. Estos profesionales pueden emitirinformes periciales que valoran el apego del gato a su entorno o a sus cuidadores, y ayudan a determinar la opción más beneficiosa para su bienestar. Este tipo de informes están siendo cada vez más solicitados en los juzgados, reflejando la creciente sensibilidad social hacia los derechos de los animales.

Una cuestión ética y emocional

Más allá de lo jurídico, la custodia de un gato tras una separación plantea dilemas emocionales y éticos. Quien ha convivido con un felino sabe que no se trata solo de un "animal de compañía", sino de un ser con rutinas, afectos y necesidades propias. Las decisiones sobre su futuro deberían tomarse con empatía y responsabilidad, evitando convertirlo en un instrumento de conflicto.

Un chico y una chica con un perro y un gato.

La sociedad española avanza hacia una mayor protección y reconocimiento de los animales como miembros del núcleo familiar. La custodia de los gatos es solo un ejemplo de cómo el Derecho, la ética y la empatía empiezan a caminar juntos en la defensa del bienestar animal.