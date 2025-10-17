Sarrió, abogado, alerta sobre los rituales con los gatos negros: "El 80% de las protectoras paran las adopciones sin causa"

Recientemente, el Ayuntamiento de Terrassa (Cataluña) ha anunciado por primera vez en España una pausa de adopción de gatos negros. Esta decisión surge por precaución ante las fechas de Halloween que se avecinan.

"Esto no es solamente en Terrassa. Desde que estoy en el mundo animalista, el 80% de las protectoras paran las adopciones en estas fechas", afirma el abogado de Aboganimal Eloi Sarrió.

Fuera de España, la literatura seria y las entidades de bienestar animal van en la misma línea: National Geographic publicó un artículo en 2007 titulado Los sacrificios rituales de gatos son un mito de Halloween, según los expertos.

Best Friends Animal Society y el programa de Medicina de Refugios de la Universidad de Florida añaden que no hay evidencia de mayor riesgo en adopciones de gatos negros por estas fechas. "En España, Guardia Civil y policías locales consultadas dijeron no tener constancia de estos casos; varias protectoras tampoco aportan pruebas, más allá de rumores recurrentes".

Los sacrificios rituales

¿Existen sacrificios rituales de animales o crímenes contra ellos? "Por supuesto", responde el abogado Sarrió.

"Cuando hay sacrificios rituales religiosos documentados, como es el caso de la santería, los animales afectados suelen ser aves (gallinas, codornices o palomas) y pequeño ganado como cabras u ovejas".

El abogado explica que estos animales mueren desangrados y en algunos casos, son decapitados. Estos ritos están vedados a personas no practicantes y suelen realizarse clandestinamente, en domicilios particulares o en sitios donde uno no pueda ser descubierto.

"Hay que recordar el castigo para estos actos: solo es lícito si se hace en matadero autorizado y bajo el Reglamento 1099/2009 (relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza)".

Las leyes no prohíben el sacrificio de animales de granja para consumo humano ni la carnicería kosher. En España, la única "liturgia" válida para dar muerte a un animal es la del matadero y la norma sanitaria.

Fuera de ese marco, cualquier acto de maltrato animal será infracción administrativa o delito, según el caso. "El patrón real de los sacrificios rituales son aves y ganado, no gatos negros". Además, están repartidos por todo el año, no se concentran necesariamente en estas fechas.

No solo en Halloween

Los sacrificios no rituales de gatos, han sido hechos aislados de individuos, no de "cultos" organizados. Es posible que alguno se produzca en estas fechas próximas a Halloween, aunque no se registra una incidencia mucho mayor que en cualquier otra fecha del año.

"Recordamos que estos actos de maltrato animal están castigados como delito con hasta 24 meses de prisión y 4 años de inhabilitación para tener, convivir o trabajar con animales (art. 340 bis CP)".

Sarrió concluye que no hay evidencia de que adoptar gatos negros cerca de Halloween represente un mayor riesgo para ellos que acogerlos en cualquier otra época del año. No hay pruebas sólidas ni precedentes.

Sin embargo, como afirma Shelter Medicine hay abundante evidencia que demuestra que no adoptar gatos, independientemente de su color, les costará la vida. "La mejor 'protección' para un gato no es suspender adopciones en octubre, sino exigir adopciones responsables todo el año".

El abogado cuenta que las historias de terror que ve en el despacho no vienen como historias de fantasmas, sino de la dejadez y el descuido. "Me resulta mucho más preocupante dar un gato en adopción a un domicilio que no tiene redes de protección".

El riesgo real es estructural, no estacional. "Es imprescindible reforzar el protocolo de adopción con cuestionario preadoptivo, visita al domicilio para comprobar si tiene redes, formalizar contrato y realizar seguimiento".