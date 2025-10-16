Alba, veterinaria, desvela el mejor pienso seco para perros: "Cuesta 3,16 euros al kilo y aporta un 28% de proteínas"

Elegir el mejor pienso para nuestro perro es una de las decisiones más importantes para cuidar su salud y bienestar.

Una alimentación equilibrada influye directamente en su energía, su pelaje y su longevidad. Sin embargo, con tantas marcas y fórmulas disponibles, encontrar el alimento ideal puede resultar complicado.

La veterinaria Alba Pérez ha lanzado un análisis detallado y crítico de los mejores piensos secos disponibles en el mercado. "Son mis piensos favoritos".

Tras analizar diversas opciones, la experta presentó su "Top 5" de alimentos secos, basándose en la calidad de los ingredientes, la composición analítica y, en algunos casos, su experiencia personal con sus propios pacientes y mascota.

El pienso que le ha salvado la vida

El puesto número uno, según la Dra. Pérez, es indiscutiblemente para Nat Key. "Es una marca que ha salvado la vida a mi perra, Mike, y a otros pacientes con problemas digestivos crónicos y alergias". La clave de Nat Key radica en el uso de ingredientes 100% hidrolizados, una característica fundamental para animales con alergias alimentarias o dermatitis atópica.

La versión que utiliza para su perra Mike, el Beef and Vegetables, contiene un mínimo de 37% de carne de buey hidrolizada. "Desde que consume este pienso, sus problemas de piel han desaparecido, su pelo ha recuperado el brillo y ha ganado peso correctamente".

"La composición analítica es ideal: 28% de proteína y solo un 12% de grasa, un porcentaje perfecto para animales con tendencia al sobrepeso o en dietas de adelgazamiento". Pero lo más sorprendente para la veterinaria es el precio, ya que un saco de 15 kilos cuesta 47,50 euros, lo que se traduce en solo 3,16 euros por kilo.

"Es increíble, no existe otro pienso con esta calidad y este precio. Hasta el día de hoy es el mejor que le ha sentado a Mike y el que más le gusta". Este producto también ofrece gamas específicas (para alta demanda o razas mini y gatos), señalando que esta innovación permite prescindir de marcas tradicionales de baja calidad.

Ingredientes naturales

Era The Food utiliza ingredientes naturales de muy buena calidad. El pienso de pollo y faisán cuenta con un impresionante 60% de ingredientes de origen animal (30% pollo, 18% pavo, 10% faisán, 2% salmón).

"Su composición analítica es muy buena, con un 28% de proteína y solamente un 15% de grasa". Además, no contiene saborizantes, aromatizantes ni conservantes artificiales y ha tenido muy buena aceptación por parte de sus pacientes debido a su sabor y aroma.

La única reserva de la veterinaria sobre Era The Food es el precio. "Es la única pega que le encuentro a este pienso. El saco de 12 kilos nos sale a 71 euros, lo cual supone un gasto de 5,96 euros el kilo," detalló.

A pesar de que el factor económico es decisivo para muchos propietarios, decidió anteponer la calidad, ubicándolo en la segunda posición.

Un pienso prensado en frío

Alpha Spirit es una marca que, según Pérez, muchos esperarían ver en las primeras posiciones debido a su altísima calidad. "Es un pienso prensado en frío. Ayuda a mantener el valor biológico y los nutrientes de los alimentos al no ser sometidos a muy altas temperaturas".

El sabor Only Fish se compone de una variada mezcla de pescados (sardina, pescadilla, caballa, jurel, salmón, dorada y lubina), sumando una gran cantidad y calidad de ingredientes de origen animal. "La composición es excelente, con un 34% de proteína bruta y un 15% de grasa".

No obstante, Pérez lo situó en el tercer puesto debido a problemas digestivos experimentados. "Cuando lo probé en mi perra, la transición le produjo muchísimas diarreas", explicó. Aunque inicialmente pensó que era un problema de su mascota con intolerancias, otros clientes también reportaron heces blandas.

La experta teoriza que la gran variedad y cantidad de proteína animal puede ser mal tolerada por perros más sensibles. El coste es de 52 euros por 12 kilos (4,33 euros/kilo).

Una marca británica

Esta marca británica, que la veterinaria considera poco conocida en España, se posiciona en el cuarto puesto. La experta destacó su excelente relación calidad-precio y su fácil disponibilidad online.

El pienso Sensitive de salmón y patatas para adultos contiene un 45% mínimo de salmón deshidratado y un 20% de patata, junto con una variedad de frutas, verduras y suplementos naturales.

"La composición analítica ofrece un 25% de proteína bruta y un 14% de grasa". Pérez señaló que, aunque el porcentaje de proteína bruta es menor que otros, las proteínas de Simpsons son predominantemente de origen animal.

Además, este nivel de grasa se acerca más a sus preferencias. El precio va por 47 euros por 12 kilos, o 3,96 euros por kilo. "Es más ventajoso que otros".

Una alternativa natural

La marca de producción local catalana ocupa la quinta posición. "Gosbi se ha introducido recientemente en las clínicas veterinarias como una alternativa más natural a las marcas tradicionales".

Analizando la composición de la gama Exclusive (pollo para perro mediano), la veterinaria encontró un 30% de carne de pollo deshidratada y un 17% de arroz, complementado con grasas, lentejas y suplementos naturales como el mejillón de río verde y crustáceos hidrolizados.

En términos analíticos, presenta un 27% de proteína bruta y un 18% de grasa. "Lo que no me gusta es que el porcentaje de grasa de pollo es un poquito alto. Prefiero que esté más entre un 14% y un 16% que no tocando el 18 o el 20".

El factor precio fue determinante para asignarle el quinto puesto, ya que el saco de 12 kilos se vende por 55 euros (4,60 euros/kilo), un coste que la Dra. Pérez considera ligeramente superior a otras opciones de calidad similar.