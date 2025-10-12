Carlos, veterinario, desvela el mejor pienso seco para gatos: "Cuesta 2,84 euros al kilo y aporta un 33% de proteínas"

Mantener a varios gatos o cuidar de ellos con un presupuesto ajustado se ha vuelto un reto común entre quienes comparten su vida con felinos.

Consciente de esta realidad, el veterinario Carlos Gutiérrez ha querido arrojar luz sobre las mejores alternativas de alimento seco para gatos, combinando calidad nutricional con un precio asequible.

"El gasto en comida es una de las partidas más altas para quienes conviven con gatos, especialmente si se trata de varios animales".

Por eso, subraya la importancia de buscar opciones que ofrezcan una buena nutrición sin superar los 4,5 euros por kilo, cifra que establece como referencia para un pienso de precio bajo.

En su selección, Carlos da prioridad a aquellos productos cuyo primer ingrediente es el pollo u otra fuente de proteínas animales. También valora el equilibrio entre proteínas y grasas.

"Reconozco, no obstante, que dentro de este rango económico es necesario asumir algunas concesiones en la composición", admite.

Una composición excelente

El mejor pienso seco para gatos esterilizados, según Gutiérrez, es Ownat Classic. Combina un precio económico de 2,84 euros al kilo para un formato de 15 kg, con una composición muy aceptable.

Los ingredientes de origen animal alcanzan el 42%, incluyendo carnes deshidratadas y 6% de salmón hidrolizado. "Aporta un 33% de proteínas, por encima del 30% mínimo aceptable y 1,000 mg/kg de taurina, que está dentro de los límites".

El veterinario admite que la composición de Ownat no es de las mejores. Sin embargo, la gran diferencia de precio justifica de sobra que este alimento se encuentre en su primera elección.

"Si estás buscando un alimento para gatos que tenga una composición buena y además necesitas ajustar un poco el presupuesto, para mí este alimento me parece una muy buena opción".

Para la salud renal

Con un precio de 4,50 €/kg para un formato de 10 kg, el pienso Nax tiene, según el veterinario, la mejor composición de todos. El pollo es el primer ingrediente, constituyendo el 38,5% del total, y el porcentaje de ingredientes de origen animal se acerca al 50%.

La proteína total es de un 37%, acercándose al 40% que Carlos considera ideal en la alimentación felina. "La taurina es extremadamente alta (2,000 mg/kg), muy superior al mínimo".

Además, el veterinario se detiene en la etiqueta para destacar el ratio Calcio/Fósforo (1.28), que es excelente para la salud renal y ósea. "Aunque es un pienso muy bueno, el precio es un poco elevado".

El Salvaje Adult Based para gatos esterilizados también es una buena opción. "El factor sorpresa de este producto es su precio": 2,08 €/kg para un formato de 12 kg.

En cuanto a composición, ofrece un 32,5% de proteína bruta y una grasa moderada (11,5%). Para el veterinario, el alimento cumple con el objetivo de ser bueno y económico.

Sin embargo, tiene un punto negativo considerable: la taurina. La cantidad de taurina es de 800 mg/kg, por debajo del mínimo establecido de 1,000 mg/kg. "Esto para mí es un contra bastante importante que me impide recomendarlo", subraya el experto

Alta concentración proteica

El pienso Banters para gatos esterilizados cuesta 4,42 €/kg y tiene una valoración muy buena por su alta concentración proteica. "Aporta un 35,5% de proteína bruta, significativamente superior".

Sus ingredientes incluyen un 20% de pescado fresco y un 8% de pescado deshidratado. Mantiene la cantidad de grasa similar a Nutribest (alrededor del 10%). Carlos explica que estas características, especialmente ese extra de proteínas, justifica su valoración.

Con un precio de 3,99 €/kg para un formato de 8 kg, el pienso Nutribest justifica su coste alto por una mejor composición. El 31% de la proteína es de origen animal: carne de pollo deshidratada como primer ingrediente.

"La proteína bruta es del 28%, y destaca positivamente por su bajo contenido en grasa: solo 9%". El experto resalta que la incorporación de salmón aporta ácidos grasos omega, beneficiosos para la piel y con efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Por debajo del 30%

Pese a sus puntos fuertes, la cantidad de proteína se mantiene por debajo del 30% ideal del veterinario. "Este alimento ya te puedo decir que tiene mejor composición que otras marcas muy famosas que superan los 6€ el kilo".

Por último, el Life long complete es un pienso rico en arroz y pollo, se comercializa a 2,94 €/kg para un formato de 3 kg. Su principal ventaja es la accesibilidad global, porque se vende por internet.

El veterinario señala que tiene un 27% de proteína bruta, acercándose al mínimo. "Además, el pollo es el primer ingrediente".

No obstante, ocupa el último lugar debido a sus debilidades composicionales. El maíz y la harina de maíz son el segundo ingrediente, y la cantidad de grasa (16%) es "bastante elevada", especialmente para un producto a base de pollo.

Carlos concluye que, aunque no tiene una composición catastrófica, hay otros que son bastante mejores.