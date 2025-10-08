Eloi Sarrió, abogado animalista, sobre las plazas para mascotas en los viajes del Imserso: "Muchos jubilados no viajaban"

A veces los cambios son pequeños, pero impactantes. "En el mundo del animalismo este es un paso enorme", afirma el abogado de Aboganimal Eloi Sarrió en una entrevista con Mascotario.

Por primera vez, las novedades en el programa de turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para la temporada 2025-2026 han sido un éxito para los animalistas.

Este año el IMSERSO se abre a las mascotas: se han introducido plazas reservadas para viajeros con animales de compañía en el nuevo pliego de licitación. Esta medida busca facilitar que los usuarios puedan mantener el vínculo y los cuidados hacia sus animales sin renunciar a sus vacaciones.

"Representa un cambio en las reglas del juego de la contratación pública", afirma el abogado animalista. "El turismo social debe reflejar la vida real de nuestros mayores".

Cuarenta años de viajes

El programa de turismo del Imserso cumple 40 años en 2025, una cifra redonda que llega con un importante balance. Desde su nacimiento en 1985, cuando ofrecía apenas 16.000 plazas, el plan ha crecido hasta alcanzar las casi 880.000.

Se ha consolidado como una de las iniciativas sociales más emblemáticas del Estado. En todo este tiempo, más de 4,6 millones de personas mayores han disfrutado de sus viajes subvencionados por la península, Baleares, Canarias, además de las capitales de provincia, Ceuta y Melilla.

Los viajes, según la modalidad, oscilan entre las escapadas cortas de cuatro días en capitales y los circuitos de hasta diez días en la costa. Pero este año, el programa no solo celebra su madurez.

La gran novedad, sin embargo, reside en la posibilidad de que los usuarios puedan viajar con sus animales de compañía. Este nuevo cambio refleja una sensibilidad social en crecimiento.

Sin embargo, Sarrió confirma que esta opción no está disponible para todos los destinos, sino "solamente en los viajes de costa, tanto peninsular como costa insular".

La cuota del 2%

Para esta nueva temporada, el programa ofrece un total de 879.213 plazas distribuidas en tres lotes. La reserva de plazas para mascotas se aplica únicamente a los Lotes 1 (costa peninsular, 440.284 plazas) y 2 (costa insular, 228.142 plazas).

La reserva obligatoria asciende al 2% de la totalidad de las plazas en los lotes uno y dos para usuarios que viajen con animal de compañía o con mascota. Según los cálculos de Sarrió, el número total de plazas reservadas para esta finalidad es de 13.368.

La medida busca un equilibrio: incluye a las familias multiespecie sin imponerlo al conjunto del programa, lo que reduce posibles conflictos con otros usuarios alérgicos o reacios a convivir con animales.

Las restricciones

Existen restricciones estrictas para las mascotas: "cuyo peso no supere los 10 kg, incluyendo el transportín". Si se supera esta medida, el usuario no podrá viajar. Además, quedan "expresamente excluidos los animales potencialmente peligrosos" (PPP).

Sarrió aclara que la medida incluye animales domésticos más allá de los perros, como gatos, iguanas, hámsters, conejos o aves pequeñas. Siempre y cuando cumplan con el límite de peso y los requisitos sanitarios.

Es importante destacar que los perros de asistencia quedan fuera de esta cuota del 2%. "Operan en otro plano normativo y su derecho a viajar con su usuario es absoluto y no requiere cuota de reserva".

Un antes y un después

La incorporación de las plazas pet-friendly marca un antes y un después en la licitación pública. Ya no se trata de una oferta opcional o de marketing: las empresas adjudicatarias están obligadas a reservar esas plazas y a adaptarse a la normativa.

Dos consorcios empresariales gestionarán el programa este año. El Lote 1 ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por BT Travel, Turismo Accesible y Viajes Alcón. Y el Lote 2 (costa insular) a la UTE de IAG7 Viajes, World to Meet y Continental Holdings.

Las adjudicatarias tienen la obligación de garantizar la disponibilidad efectiva de estas plazas. Sarrió advierte sobre las posibles consecuencias en caso de incumplimiento: "Si no habilitan las plazas con mascota, tendrán responsabilidad".

La falta de transparencia sobre las tasas, depósitos o limitaciones que impongan hoteles o compañías de transporte también generará responsabilidad. Si se impide viajar, los usuarios podrán presentar reclamaciones ante Consumo o el propio Imserso, lo que podría acarrear sanciones contractuales para las adjudicatarias.

Además, el usuario debe hacerse cargo de los gastos adicionales (como hotel) y es "plenamente responsable de los daños que pueda ocasionar la mascota". Por ello, Sarrió recomienda enfáticamente contratar un seguro de responsabilidad civil para la mascota.

Dejar de mirar al otro lado

Para el abogado, la cuota del 2% es una medida de inclusión razonable. La posibilidad de viajar es crucial para muchos usuarios del IMSERSO. "Se deja de mirar a otro lado", resume el jurista Eloi Sarrió.

"El vínculo humano-animal entra, por fin, en las políticas públicas. No hablamos de caprichos, sino de miles de personas mayores para quienes su animal es su familia, su salud emocional y su dignidad".

Sarrió reconoce que la limitación de 10 kg es "muy grande", pero mantiene una visión pragmática sobre el progreso animalista. "Si la cuota resulta un éxito, estaremos atendiendo a una necesidad real de la ciudadanía y esta se amplíe en futuros pliegos".

Este 40 aniversario no solo celebra cuatro décadas de viajes. También marca un paso simbólico hacia un modelo de turismo más inclusivo, empático y adaptado a los afectos que acompañan —literalmente— a toda una generación.