El modelo que cambió su vida tras adoptar a un gato y llevárselo a la montaña: "Se subió a mi hombro y no se soltó"

"Pensaba que esto nunca iba a pasar. No tenía la más mínima idea de que Eddie un día vendría a la montaña conmigo", cuenta Peter Mairhofer en un vídeo de YouTube. Cuando el famoso modelo recogió a su gato, supo de inmediato que era un animal aventurero.

El día en que fue a buscarlo, Eddie tenía apenas unos meses. Lo llevó a casa en coche y el gato se subió a su hombro sin soltarse. Esa conexión inmediata le reveló la verdadera naturaleza del felino.

Desde entonces, Peter decidió que viviría su vida junto a esa nueva criatura, compartiendo con él cada rincón y cada nueva aventura.

Billy

Era junio cuando perdió a su mejor amigo felino, Billy. "Mi corazón nunca se había roto así en mi vida", confesó en su Instagram. Habían compartido 18 años. "De repente, vivir sin él me dejó un vacío indescriptible".

Peter pensó que nunca más podría construir un vínculo tan fuerte con otro gato. "El tiempo cura, pero la verdad es que nada te prepara para afrontar algo así, y lo único que queda al final son recuerdos".

Durante mucho tiempo tuvo la sensación de que Billy no habría querido que tuviera a alguien a su lado otra vez. Sin embargo, en el fondo deseaba encontrar un compañero para sus aventuras.

Ojos hipnotizantes

Con sentimientos encontrados, se puso a buscar en internet y, literalmente, el primer anuncio que apareció fue el de "un increíble gatito persa con esos ojos grandes que me hipnotizaron desde el primer momento en que los vi".

El anuncio había sido publicado hacía apenas unas horas. Peter escribió a la dueña para preguntar si el gato seguía disponible.

"Ella respondió que ya lo habían reservado, pero cuando el gatito tuvo la edad suficiente para ser recogido, cambiaron de opinión. Y fue justo ese día cuando yo había empezado a buscar un gato".

A partir de ahí todo ocurrió muy rápido. Dos días después, Peter ya estaba en su coche de camino a recogerlo. "Mi corazón latía con fuerza; cuando la mujer abrió la puerta de su salón, no podía creer lo que veía".

"Nos vimos y él corrió hacia mí. Lo puse sobre mi hombro y sentí como si abrazara a un amigo al que no había visto en mucho tiempo". Eddie no se bajó de su espalda hasta llegar a casa.

Dos vidas, un solo destino

Peter sintió que estaban destinados a encontrarse. "Al poco tiempo ya tenía la sensación de que compartíamos una conexión indescriptible". Está convencido de que Billy y Eddie habrían sido grandes amigos.

Aunque sabe que es solo una imaginación, siente que hay algo que los une. "Ambos me han hecho la persona más feliz del planeta".

Desde entonces, Peter lleva siempre a Eddie consigo. "Es tan hermoso ver lo feliz que está en la naturaleza". El gato no ha faltado a ninguna de sus aventuras: comparten todo su tiempo juntos.

Llenar un vacío

Según el modelo, estas experiencias son posibles gracias a la personalidad del felino: "es muy valiente". Para el modelo, la compañía de Eddie ha llenado un vacío que sentía.

"Siempre he estado en las montañas, pero en el fondo sabía que algo faltaba. Siempre deseaba un mejor amigo que viniera conmigo. Ahora, tener a Eddie a mi lado es la experiencia más hermosa que podría imaginar", cuenta conmovido.

Para él, lo más importante es compartir su felicidad con el mundo. "Para alcanzarla, hay que ser uno mismo, ser libre y salir afuera".

Peter graba cómo Eddie corre entre la hierba, sube los senderos de montaña, descansa junto a un río o se adentra en un campo lleno de arándanos. El animal se aventura feliz en la naturaleza, descubriendo el mundo con sus grandes ojos.