Andrea Núñez (32), empresaria, sobre la nueva tendencia social que a redefine los animales: "Se trata de invertir en calidad"

Los animales han pasado de ser simples guardianes o compañeros de juego para los más pequeños a convertirse en verdaderos aliados de vida.

Hoy, la relación entre las personas y sus mascotas se ha transformado en un vínculo emocional profundo, cotidiano y basado en el afecto, la comunicación y la responsabilidad compartida.

Ya no se trata de "tener" mascotas, sino de criarlas, cuidarlas e integrarlas como un miembro más de la familia. Este cambio también ha influido en nuestra manera de pensar y decidir.

En el Día Mundial de los Animales, no solo celebramos su compañía, sino también el rol cada vez más determinante que ocupan en nuestros hábitos, rutinas, estilos de vida y elecciones de consumo.

Escoger su comida, su cama o sus accesorios ha dejado de ser algo meramente funcional para convertirse en una declaración de principios y valores.

A este fenómeno se le conoce como pet parenting: una tendencia social y emocional que redefine la animal, llevándola al terreno del cuidado consciente y afectivo. Y con ello, también está transformando toda una industria.

Invertir en su bienestar

De acuerdo con el informe A Better World for Pets de Mars Iberia, los Millennials y la Generación Z son los principales motores de este cambio. Para ellos, la salud y el bienestar de sus mascotas tienen la misma relevancia que la de cualquier otro miembro del hogar.

Un perro, modelo de 'Nina Woof', con los accesorios de la marca. Andrea Núñez

Las decisiones que toman reflejan de manera directa sus valores éticos y su conciencia medioambiental. "El pet parenting representa una realidad creciente: cuidamos a nuestras mascotas con el mismo amor y compromiso con que lo hacemos con nosotros mismos", afirma Andrea Núñez, cofundadora y directora de Marketing de Nina Woof.

"No se trata solo de cubrir lo básico, sino de invertir en su bienestar con la misma calidad que elegiríamos para nosotros", añade.

Un mercado en ampliación

Las cifras respaldan este cambio. En España conviven más de 30 millones de mascotas: 9,3 millones de perros, 5,8 millones de gatos, 7,8 millones de peces o animales de acuario, 5 millones de aves, 1,4 millones de reptiles y 1,5 millones de pequeños mamíferos.

Según la Asociación Española de Distribuidores de Productos para Animales de Compañía (AEDPAC), el gasto medio en productos para mascotas ha crecido un 28% en los últimos cinco años.

El Barómetro de Hábitos de Pet Parents en España y Portugal 2025 de Interempresas revela que los hogares con perro destinan en promedio 66 euros mensuales a su alimentación, lo que representa cerca del 40% de un gasto total que asciende a 165 euros al mes.

Asimismo, Euromonitor International prevé que el mercado español del pet care supere los 4.000 millones de euros en 2026, impulsado especialmente por la demanda de productos premium, sostenibles y funcionales.

Este impulso no responde únicamente al afecto, sino también a una manera distinta de consumir. Según PwC (Global Consumer Insights Survey 2024), el 57% de los consumidores prefiere marcas con valores éticos definidos y el 71% está dispuesto a pagar más por opciones sostenibles.

Así, elegir un juguete, un champú o una correa se convierte en un acto de coherencia con principios de sostenibilidad, estética responsable y respeto a los animales.

Una marca sostenible

En este marco nacen marcas como Nina Woof, especializada en grooming y accesorios veganos para perros. Sus productos se diseñan bajo criterios de sostenibilidad, calidad y un estilo minimalista, siempre con la garantía de ser libres de crueldad animal.

Además, cada compra tiene impacto positivo: por cada pedido, la firma planta un árbol junto con Tree Nation, reforzando su compromiso ambiental. Collares, correas, bálsamos o bolsas biodegradables.

Más que una moda, el cuidado consciente de los animales se está consolidando como un nuevo estándar cultural. Porque cuando los vemos como parte de la familia, queremos darles lo mejor. Y lo mejor, hoy, significa diseño, sostenibilidad y propósito.