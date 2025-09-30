Un veterinario revela cómo los gatos reconocen a su humano favorito: "Saben perfectamente que eres tú quien les habla"

El vínculo entre un gato y su compañero humano va mucho más allá de la comida. Así lo explica Carlos Gutiérrez, veterinario clínico, en un vídeo de YouTube en el que desmiente el mito de que los felinos solo ven a sus dueños como "abridores de latas".

Según cuenta, los gatos son perfectamente capaces de reconocer a su persona favorita utilizando sobre todo dos sentidos: el olfato y el oído.

"Tu gato sabe que quien está entrando por la puerta eres tú y no cualquier otro extraño", asegura el veterinario, respondiendo a la duda habitual de si un felino reconoce a su dueño tras pasar un tiempo separados.

La llave del reconocimiento

Uno de los sentidos más finos de los gatos es el oído, y resulta esencial para identificar a quienes consideran importantes en su vida. Los estudios demuestran que pueden distinguir la voz de su dueño de la de un desconocido, incluso sin verlo.

Además, reconocen diferencias en el tono cuando su humano les habla frente a una conversación entre otras personas. "Tanto es así, que al escuchar grabaciones de la voz de su compañero humano, los mininos suelen ponerse a buscarlo por la habitación".

El veterinario lanza también una advertencia a quienes utilizan cámaras de vigilancia con altavoz: "No llaméis a vuestros gatos desde las cámaras cuando estáis fuera de casa. Eso solo les genera estrés y frustración, porque buscan a su dueño y no lo encuentran. Algunos llegan incluso a atacar la cámara".

La huella de identidad

Aún más decisivo que el oído es el olfato. Los gatos tienen este sentido muy desarrollado y lo utilizan para identificar tanto a otros felinos como a sus humanos.

Gracias a su olor, los gatos saben quién se acerca, sin necesidad de verlo. Esa marca olfativa funciona como una firma de identidad única para cada individuo.

Como ejemplo, Gutiérrez menciona lo que ocurre cuando un gato vuelve del veterinario o tras un baño: "Muchas veces sus propios compañeros no lo reconocen, incluso pueden mostrarse agresivos. Esto es porque el gato ha perdido parte de su olor habitual y, con ello, un pedacito de su identidad".

El sentido menos relevante

Aunque pueda sorprender, la vista es el sentido menos útil para este reconocimiento. Los gatos no parecen relacionar de forma natural la cara de su humano con su voz.

Incluso en estudios en los que se les mostraba la imagen facial de su dueño al mismo tiempo que sonaba su voz, pocos prestaron atención a la pantalla.

"Es posible que los gatos no sean capaces de reconocernos por nuestros rasgos faciales, o al menos no le dan tanta importancia. Además, no tienen buena visión a larga distancia", explica el especialista.

Fortalecer el vínculo

Para concluir, el veterinario recuerda que el reconocimiento felino se apoya en los sentidos del oído y el olfato. De ahí que sus recomendaciones pasen por estimular esa conexión sensorial:

Hablarles con calma y en un tono reconocible. Generar rutinas predecibles que den seguridad. Y, si es posible, enseñarles pequeñas órdenes sencillas para reforzar la comunicación.

"Al final, tu gato sabe quién eres y te reconoce como alguien único y especial en su vida. Lo que construye tu relación con él es la confianza, no solo el plato de comida", concluye el veterinario.