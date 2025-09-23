Rescata a tres animales de la carretera de Almería: "Estaban muy asustados y desconfiaban de cualquier persona"

Almería es una de las provincias con mayor abandono de animales en España. Pero rara vez se ve en los pueblos costeros, donde los ayuntamientos se esfuerzan por ocultar esa realidad para no dañar la imagen turística.

El verdadero drama sucede tierra adentro. En las localidades del interior, son demasiados los casos. Las protectoras no dan abasto y muchos perros sobreviven como pueden, vagando por las calles en busca de comida y refugio.

Entre las asociaciones que luchan contra esta situación está Amigas Unidas Contra el Maltrato Animal (AUCMA), una entidad sin ánimo de lucro nacida en Madrid en 2011. Desde entonces han rescatado, recuperado y dado en adopción a más de 900 mascotas víctimas del abandono y el maltrato.

El hallazgo inesperado

A finales del verano, Ángela Castellón, fundadora de AUCMA, viajó a Almería con su pareja y con Homer, su perro. Un día, al regresar de visitar un templo hippy, se toparon en la carretera con tres animales abandonados.

"Una podenca jovencita, una perra que parecía preñada y una gatita coja", cuenta en un vídeo publicado en Instagram. Decidieron detenerse, fueron al supermercado a comprar comida y regresaron para darles de comer.

Al día siguiente, volvieron de nuevo, y al otro día también, y al siguiente... "Queríamos ganar su confianza, porque al principio huían todo el rato. Estaban muy asustadas y desconfiaban de cualquier persona", explica.

Sin embargo, Alberto y Ángela insistieron, pasaron mucho rato con ellas, acariciándolas, hablándoles para que, lentamente, se acostumbraran a sus presencias.

Con paciencia y cariño

Poco a poco, con paciencia y cariño, lograron acercarse cada vez más. Primero comían a cierta distancia, luego se animaron a hacerlo de la mano, hasta que un día movieron la cola al verlos llegar.

Y por fin sucedió la magia: se empezaron a dejar tocar, todavía con miedo, pero les gustaba.

"Las acariciamos todo lo que se dejaron y así llegó el día de volvernos a Madrid", recuerdan. No pensaban dejarlas atrás. Con cuidado, les colocaron correas y las subieron al coche. La gatita también viajó con ellos.

"El trayecto fue fenomenal. Se portaron de maravilla", relata. Lo primero que hicieron al llegar fue rapar el pelo a la perra embarazada. Después le dieron un baño y le quitaron todas las garrapatas. Lo siguiente fue probar por primera vez una cama y quedarse totalmente dormidas.

Al día siguiente no perdieron tiempo: fueron directamente al veterinario. La podenca estaba en buen estado, mientras que a la futura madre le realizaron una ecografía. Confirmaron que traía seis cachorros que parió a los pocos días.

"Está siendo una madre estupenda y los está criando con mucho cariño y mucha paciencia", dice su salvadora. La situación de la gata, sin embargo, era más complicada. La prueba de rayos reveló que tenía siete perdigones en el cuerpo y la cabeza del fémur rota a la altura de la cadera.

"Esto le provoca dolor y necesitará cirugía", explicó la veterinaria. Ahora, la asociación está recaudando dinero para operarla, y buscando hogares para las otras rescatadas.

El abandono sistemático que sufre Almería es una realidad silenciada en las zonas turísticas pero palpable en sus pueblos interiores. Sin la labor de asociaciones como AUCMA, muchos de estos animales no tendrían segunda oportunidad.