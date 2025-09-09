Fefé, el primer perfume para perros: la joya olfativa de Dolce & Gabbana que eleva el lujo animal a otro nivel

Fefé el perrido de Domenico Dolce, modelando para el perfume para mascotas. Dolce&Gabbana

La moda tiene sus musas y, en el caso de Dolce & Gabbana, una pequeña caniche llamada Fefé ocupa un lugar especial como fuente de inspiración. Domenico Dolce canalizó el amor incondicional por su mascota en la creación de la primera fragancia para perros de alta costura: Fefé.

La perrita acompaña a Dolce en su vida diaria, convirtiéndose en mucho más que una mascota. Es un símbolo de afecto, lealtad y ternura.

Siguiendo el ejemplo de otros diseñadores como Karl Lagerfeld y Yves Saint Laurent, que también encontraron inspiración en sus mascotas, Dolce & Gabbana decide rendir homenaje a Fefé. Una propuesta única y exclusiva en el mundo de la moda.

Fefé

La fragancia Fefé es una bruma sin alcohol, diseñada a la medida de la sensibilidad olfativa y cutánea de los perros. Con una composición armoniosa creada por la reconocida perfumista Emilie Coppermann.

Sus notas predominantes son ylang-ylang, almizcle blanco y sándalo. La fórmula ha sido validada por etólogos y aprobada por veterinarios, siguiendo el protocolo Safe Pet Cosmetics, que garantiza seguridad para piel y ojos.

Fefé, el perro de Domenico Dolce, con el perfume de su marca de lujo italiana. Dolce&Gabbana

El frasco de Fefé encarna el lujo: vidrio verde lacado, tapa roja y una huella de perro dorada en oro de 24 quilates. Además, incluye un collar D&G para el perro, como guiño al universo glamuroso de la marca.

El perfume promete controlar olores, respetar la piel y añadir un toque de elegancia a la rutina diaria de las mascotas. La presentación internacional de Fefé marca un hito no solo en la industria de la belleza, sino en el vínculo entre humanos y animales de compañía.

Un fenómeno mundial

Los perfumes para perros se han convertido en un producto cada vez más demandado. Ayudan a mantener el pelaje fresco y agradable tras el baño. Mejoran la higiene y el bienestar del animal sin provocar molestias olfativas.

Su fórmula se desarrolla específicamente para respetar la sensibilidad de la piel y el olfato de los perros, utilizando ingredientes naturales y suaves. El aloe vera y esencias florales y evita el uso de alcohol y productos irritantes.

La oferta en el mercado es muy amplia e incluye marcas como Menforsan, Artero, Petuxe, Prady Pets y Pet Head. Todas presentan fragancias livianas, originales y seguras para perros de todas las edades y tamaños.

Los aromas van desde el talco y la vainilla hasta frutas como fresa, melocotón y coco, y pueden aplicarse después del baño o entre limpiezas, ayudando también en casos de estrés o ansiedad por sus efectos relajantes.

El perfume para perros nunca sustituye la higiene ni el baño regular. Pero es una herramienta cosmética apreciada por quienes desean darle un toque extra de cuidado y estilo a sus mascotas.

El uso responsable y la elección de productos certificados y adaptados hacen que sean una opción viable y segura. Mejoran la experiencia sensorial y la convivencia con los animales.

El lujo deviene cuidado

Estos perfumes buscan reducir malos olores y aportar suavidad, pero no tienen el toque de lujo ni la exclusividad de una casa de moda internacional.

Marcas de alta moda rara vez cruzan a este segmento. La apuesta de Dolce & Gabbana con Fefé es un primer paso que redefine los límites entre diseño, cuidado animal y lujo.

El éxito de este perfume abre la puerta a nuevas formas de mimar a los animales, alineándose con el auge de la “pet culture” y la humanización de las mascotas. El sector de cosmética para perros crece constantemente.

Pero solo Dolce & Gabbana ha unido alta perfumería y bienestar animal en una fórmula que es, a la vez, homenaje y tendencia. Fefé es la expresión de la moda que celebra el amor por las mascotas, transformando el lujo en cuidado y ternura para los amigos de cuatro patas.