Rex, el perro con discapacidad adoptado por la policía de Roma: "Con su capacidad de amar, nos ha transformado"

La vida de Rex no fue sencilla. Este mestizo pastor alemán de ocho años, sufrió episodios de maltrato terribles en el pasado, que le dejaron cicatrices profundas y una fractura de cadera. Esos incidentes también le causaron problemas de movilidad y deambulación.

Debido a su situación, fue llevado al refugio canil Vallegrande de Roma (Italia), cuando tenía solo cuatro meses y con pocas posibilidades de volver a tener un hogar. Su destino parecía ser pasar el resto de sus días en una perrera, invisible como tantos otros animales.

Pero entonces ocurrió algo inesperado: los agentes de la comisaría Porta Maggiore de Roma conocieron su historia y decidieron adoptarlo. Ese gesto marcó un antes y un después no solo para Rex, sino también para quienes lo rodearon.

En ese momento, pasó de ser un perro abandonado a convertirse en perro policía honorario. Al unirse a sus nuevos compañeros, Rex se transformó en un verdadero símbolo de resiliencia.

Una misión propia

No podía desempeñar tareas propias de un perro de servicio por sus limitaciones físicas, pero encontró otra misión: dar visibilidad a los animales abandonados y demostrar que también aquellos con heridas o discapacidades tienen mucho valor que aportar.

Se convirtió así en embajador del proyecto 'Escuelas Seguras', una iniciativa dirigida a jóvenes que busca fomentar el respeto hacia los animales, sensibilizar frente al abandono y promover la adopción.

Su ejemplo y su labor le valieron el Premio Fidelidad del Perro de Camogli, un reconocimiento muy especial que celebra la relación entre humanos y animales y la lealtad que los perros ofrecen a sus compañeros de vida.

Si Marley pudo, también Rex

El inspector Giovanni La Prova, uno de sus principales cuidadores y referentes, confesó que la idea de impulsar un programa de adopciones dentro de la Policía nació hace tiempo.

Todo surgió tras conocer la historia de Marley, un perro ciego que, a pesar de su discapacidad, logró convertirse en el primer perro sin visión en servicio dentro de la Protección Civil. Esa experiencia demostró que incluso los animales considerados "no aptos" pueden ser recursos valiosos.

Así, sembró la semilla de un proyecto más amplio: que las fuerzas del orden dieran el ejemplo, adoptando y cuidando a perros vulnerables, visibilizando el problema del abandono y mostrando que el cariño y la integración pueden transformar vidas.

Un vínculo de amor distinto

Para Giovanni La Prova y todos los agentes, Rex no es solo un compañero de proyectos: es parte de la familia. "Con su carga de amor, nos ha transformado", afirma en una entrevista con el diario digital Fanpage.

"Ha tomado lo mejor de cada uno de nosotros y nos lo devuelve como un espejo. Gracias a él, somos personas mejores. Su amor nos hace sentir bien".

La historia de Rex y de la iniciativa "Los custodios de Rex" no se limita a un caso aislado: refleja un cambio cultural profundo. En Italia, y cada vez más en otros países, crece la conciencia de que los animales no son objetos ni herramientas, sino seres con sentimientos que merecen respeto, cuidado y protección.

"El amor de tu perro es exclusivo para ti. Él te espera siempre, aunque faltes días. Y los refugios están llenos de criaturas con esa misma capacidad de amar", afirma el inspector.

El trabajo de Rex y de los agentes de Porta Maggiore sirve como ejemplo para la sociedad. La solidaridad y la responsabilidad institucional pueden ir de la mano. Pero, además, adoptar a un animal vulnerable no solo salva una vida, sino que también mejora la nuestra.

Hoy, Rex recorre escuelas, participa en campañas y recibe premios, probando que incluso aquellos animales que el mundo dejó atrás tienen mucho que enseñar.