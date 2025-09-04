Una educadora canina revela el truco infalible para evitar que tu perro sea agresivo: "Es importante no dar comandos"
La profesional ha compartido un vídeo en el que explica detalladamente qué pasos seguir para lograr que tu perro se deje manipular sin enfados.
Más información: La veterinaria Laura Londoño lanza una advertencia sobre los gatos: "Hay que saber cuándo necesitan distancia"
¿Te imaginas que tu perro te dejara cortarle las uñas, limpiarle las legañas e incluso revisarle la boca sin temor a que se enfade? Isabel Cárdenas, psicóloga formada en la Universidad de Sevilla y especialista en Conducta Canina, ha compartido en su canal de Ican Adiestramiento Canino un ejercicio fundamental para que los perros se acostumbren a la manipulación sin estrés.
"Quédate si quieres conocer el ejercicio que tu perro debería saber desde ya, porque es crucial para su día a día. ¡Allá vamos!", manifiesta Cárdenas al inicio del vídeo.
El objetivo, según la experta, es enseñar a los perros a dejarse tocar y revisar voluntariamente, desde las patas hasta la boca, pasando por orejas y ojos.
Isabel explica que este entrenamiento no solo mejora el bienestar del animal, sino que también facilita tareas cotidianas y visitas al veterinario o a la peluquería. Acostumbrar a un perro a la manipulación reduce la ansiedad, refuerza la confianza entre dueño y mascota y previene conductas defensivas o agresivas.
En la demostración, Isabel trabaja con Yeti, un perro que sirve como ejemplo para mostrar la progresión paso a paso. Primero, se toca suavemente la pata y, si el animal no se incomoda, se le premia de inmediato.
La especialista insiste en la importancia de premiar rápido y con trozos pequeños de comida, evitando retrasos que puedan generar nerviosismo. "Si se deja tocar, gana premios; si no, seguimos practicando poco a poco", señala.
El vídeo avanza mostrando cómo se manipulan orejas, ojos, patas traseras, el rabo y la boca, siempre respetando el ritmo del perro. Isabel subraya que sesiones cortas y constantes son más efectivas que largas, y recuerda mantener la correa a mano para controlar la seguridad del animal.
Además de la técnica, la experta ofrece consejos prácticos: no dar órdenes innecesarias, no mostrar el premio antes de tiempo y no cubrir los ojos del perro. Estos detalles son clave para que el aprendizaje sea positivo y no genere estrés.
Cárdenas concluye con un mensaje claro: la paciencia y el respeto al ritmo del perro son esenciales. "Así conseguirás que tu perro no tenga incomodidad y que al día de mañana no muestre conductas agresivas. Además, asociará la manipulación a premios, lo que hará que disfrute la experiencia", afirma.