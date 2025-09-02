El truco infalible de Mercadona para que tu gato huela siempre a limpio: "Respeta la piel y las propiedades olfativas"

El cuidado de las mascotas se ha convertido en una prioridad para millones de hogares en España. Cada vez más dueños buscan productos que no solo garanticen la higiene, sino que también ofrezcan comodidad, seguridad y un toque de bienestar para sus animales de compañía.

En este contexto, Mercadona ha lanzado un artículo que está llamando la atención en sus lineales: el agua de colonia para perros y gatos Krislin con fragancia a talco, un producto diseñado para refrescar el pelaje y prolongar la sensación de limpieza entre baños.

Uno de los puntos fuertes es, sin duda, su precio competitivo. La colonia en cuestión se vende el formato de 250 ml por 4 euros. Esto supone un coste medio de 16 euros por litro, muy por debajo de la media de colonias específicas para mascotas disponibles en clínicas veterinarias o tiendas especializadas.

Agua de colonia para perros y gatos.

El modo de empleo es sencillo, lo que facilita la rutina de higiene de los dueños. La colonia se presenta en formato spray pulverizador, lo que permite aplicar una ligera bruma directamente sobre el pelaje del animal.

El momento ideal para utilizarla es tras el baño, cuando el perro o gato ya está limpio y seco, aunque también se puede recurrir a ella en los días intermedios en los que se quiera mantener la frescura del pelaje. Así, la colonia no sustituye al lavado, pero sí funciona como complemento para neutralizar olores y prolongar la sensación de higiene.

La gran baza de esta colonia es su fragancia de talco, un aroma suave y a talco que evoca limpieza y frescor sin resultar invasivo ni molesto para el sensible olfato de perros y gatos.

A diferencia de algunos perfumes para humanos que pueden ser demasiado intensos e incluso dañinos para los animales, la fórmula de Krislin está pensada específicamente para su uso en mascotas, evitando irritaciones y reacciones adversas.

Entre sus componentes destacan ingredientes como agua, propylene glycol y parfum, acompañados de moléculas aromáticas como citronellol, geraniol, coumarin o linalool, presentes en muchos perfumes de uso cotidiano pero adaptadas en proporciones seguras para animales.

Además, no contiene alcohol, lo que la hace más respetuosa con la piel y el pelaje, incluso en mascotas con piel sensible o tendencia a irritaciones.

Beneficios más allá del aroma

El agua de colonia Krislin no es simplemente un perfume para enmascarar olores. Su principal valor está en la comodidad que aporta a la convivencia diaria entre mascotas y familias.

Un perro que juega en el parque o un gato que explora diferentes rincones de la casa pueden acumular olores que no siempre son agradables, y este spray actúa como un aliado rápido y eficaz para neutralizarlos.

Además, tal y como apuntan desde la marca, este producto "respeta la piel y las propiedades olfativas. No irrita la piel y evita que tu mascota estornude después de su aplicación".

No obstante, conviene recordar que no debe usarse como sustituto de la higiene básica, sino como complemento.

Precauciones

Aunque el producto está formulado para ser seguro, siempre es recomendable seguir ciertas precauciones. Se debe evitar la aplicación directa en ojos, nariz, boca o mucosas, y conservar el envase en un lugar fresco, protegido de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños.

En caso de observar cualquier signo de reacción alérgica en el animal, como enrojecimiento, picor o malestar, lo aconsejable es suspender su uso y consultar al veterinario.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la colonia no está diseñada para eliminar olores fuertes como los derivados de la orina o las heces.

En esas situaciones, el baño completo sigue siendo la opción más adecuada para garantizar la higiene del animal.