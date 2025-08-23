Ni pienso caro ni dietas estrictas: la solución infalible para evitar los problemas de articulación en tu mascota

Alessia Pawdoc, especialista en bienestar animal y creadora de contenido, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores con un nuevo vídeo en el que revela tres recomendaciones esenciales para garantizar la salud y longevidad de los caniches.

"Si tuviera un caniche, estas son las tres cosas que no le faltarían jamás en su vida para que viva mucho y sano", declara al inicio del vídeo, en el que combina consejos prácticos con información científica accesible.

El primer consejo se centra en la cúrcuma, conocida en los últimos años por sus múltiples beneficios. Según Pawdoc, su componente principal, la curcumina, posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento celular.

Además, explica que al combinarla con pimienta negra y aceite de coco, se obtiene "la combinación perfecta para tener unas articulaciones sanas y un intestino perfecto".

Alessia respalda su recomendación con estudios que señalan la efectividad de la curcumina en la salud articular y digestiva de los animales, siempre bajo supervisión veterinaria.

En segundo lugar, Pawdoc aconseja el uso de condroprotectores, suplementos comúnmente asociados a perros de razas grandes. Sin embargo, asegura que también son fundamentales para los caniches, ya que esta raza es propensa a problemas osteoarticulares como luxación de rótula, rotura del ligamento cruzado y artrosis.

La creadora enfatiza que administrarlos desde edades tempranas no solo fortalece cartílagos y huesos, sino que también puede retrasar el desgaste en caso de que el perro desarrolle alguna enfermedad en el futuro.

El tercer pilar, aunque no es un suplemento, es igualmente relevante: el enriquecimiento mental diario. Pawdoc recuerda que los caniches, lejos de ser simplemente bonitos perros, son animales hiperactivos e inteligentes que necesitan juegos, rutinas, retos de olfato y aprendizaje de trucos.

La falta de estimulación, advierte, puede generar estrés e incluso convertirlos en perros reactivos. "Me he llevado más mordiscos de un caniche en consulta que de un PPP (Perro Potencialmente Peligroso)", confiesa, subrayando la importancia de atender también su bienestar psicológico.

"Todo lo que puedes darle no es un capricho, es prevención", asegura, destacando la necesidad de invertir en la salud y felicidad de estos perros desde etapas tempranas.