Una veterinaria revela la regla de oro para evitar que tu gato orine fuera del arenero: "Son muy recelosos para eso"

Los gatos marcan con orina como una forma esencial de comunicación y comportamiento instintivo. Aunque para los humanos esto puede parecer un problema, para los felinos es un mecanismo natural para expresar necesidades, emociones y establecer su territorio.

Sin embargo, si llevas varios días viendo que tu gato está marcando toda la casa, este comportamiento puede estar causado por diferentes factores. Según la auxiliar veterinaria Laura Montes, conocer los factores que pueden estar alterando el comportamiento de tu gato es primordial.

Montes identifica cinco causas principales para abordar el comportamiento y asegurar el bienestar felino.

El arenero

"Uno de los motivos principales puede ser la ubicación del arenero", afirma en un vídeo de YouTube. Si no es el adecuado, si la arena utilizada no le gusta al gato o si no se mantiene muy limpia, esto puede afectar su comportamiento y hacer que no lo use.

"El arenero debe estar en un sitio tranquilo, ya que los gatos son muy recelosos al hacer sus necesidades, y la arena debe mantenerse muy limpia para que el gato se sienta cómodo y no marque la casa".

Controlar la calidad y la ubicación de la arena es el primer paso para averiguar el bienestar de tu felino y descartar las posibles causas de este comportamiento. De esta forma, harás que tu gato se sienta cómodo siempre a la hora de ir a hacer sus necesidades.

Animales territoriales

"Los gatos son animales territoriales", explica la veterinaria. "La introducción de una nueva especie o de otro compañero felino en el hogar puede causar estrés".

Esta razón puede llevar a que el gato marque su espacio para afirmar su presencia, indicando su autoridad con un "yo vivo aquí, que lo sepas".

Para ayudar a reducir este comportamiento y el estrés asociado, se sugiere el uso de feromonas repartidas por toda la casa, lo que puede ayudar a los animales a adaptarse mutuamente y apaciguar su comportamiento.

Rutinas

Los gatos son animales de rutinas y cualquier acontecimiento que altere su día a día puede causarles estrés y llevarlos a orinar por toda la casa. Por ejemplo, la llegada de un nuevo familiar, como un bebé, cambios en el mobiliario o variaciones en el tiempo que la persona pasa en casa, pueden causar varios problemas.

Un gato orinando en un arenero. Istock

Para reducir el estrés, se recomienda realizar los cambios en su cotidianidad de forma gradual, dándoles tiempo y espacio para que se acostumbren a la nueva situación.

El celo

El celo es una de las causas más comunes de marcaje con orina. Este suele aparecer en los gatitos entre las cinco y las ocho semanas de edad. Durante el celo, los felinos pueden orinar en su arenero y también realizar un marcaje con orina en paredes o sofás, sin importarles dónde lo hagan.

Esta orina tiene un olor más fuerte y sirve para marcar su territorio y comunicar a otros gatos que están en época de celo. La auxiliar veterinaria aclara que si un gato ya está esterilizado, pero sigue marcando de esta forma, podría haber adquirido un mal hábito y es necesario consultar a una educadora.

Un chequeo general

La presencia de alguna enfermedad o patología en la salud del gato puede provocar que empiece a orinarse en diferentes puntos de la casa, marcando muebles u objetos que antes no hacía, independientemente de si está esterilizado o no.

Montes afirma que si se nota un cambio drástico en el comportamiento del gato, como una disminución de la actividad física, o de la nutrición e hidratación, podría ser indicio de una enfermedad.

"Es fundamental acudir al veterinario para un chequeo general que confirme su estado de salud o, si hay una patología, paute el tratamiento adecuado", concluye la veterinaria.