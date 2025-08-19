Alba Pérez, veterinaria, sin rodeos: "Limpiar el suelo de nuestra casa puede acabar irritando las vías respiratorias"

Tener un perro implica más que afecto y compañía; también requiere conocimientos básicos sobre su cuidado y bienestar. Adoptar un perro significa comprometerse a proporcionarle un entorno seguro, atención veterinaria regular, ejercicio adecuado y cariño constante, asegurando así que pueda vivir una vida plena y equilibrada.

Sin embargo, muchas veces los dueños realizan prácticas diarias creyendo que son beneficiosas, cuando en realidad pueden generar problemas de salud a sus mascotas.

En este contexto, la veterinaria Alba Pérez (@vetropia) ha compartido recientemente en su cuenta de Instagram cinco hábitos comunes que podrían estar afectando negativamente a las mascotas, y cómo corregirlos para mejorar su calidad de vida.

El primer hábito que Alba señala es el uso excesivo de productos de limpieza agresivos en el hogar. "No es necesario desinfectar el suelo cada 2x3, esto puede acabar irritando las vías respiratorias o la piel de nuestros animales", apunta.

Pérez recomienda limpiar las patas de los perros con agua y jabón cada vez que regresen de la calle y limitar el uso de productos químicos, favoreciendo jabones neutros o soluciones menos agresivas, para proteger la salud de las mascotas.

Otro error frecuente que menciona es colocar el pienso junto al recipiente de agua. La veterinaria explica que esto puede provocar que partículas de comida caigan en el agua, reduciendo el consumo de líquidos por parte del animal y favoreciendo la contaminación del bebedero. Separar ambos recipientes fomenta una correcta hidratación y previene problemas digestivos y de salud general.

El tercer hábito señalado por Alba es el exceso de juegos de lanzamiento, como tirar pelotas o frisbees de manera repetitiva.

Aunque el ejercicio físico es fundamental para los perros, los giros bruscos y saltos constantes para atrapar objetos pueden generar tensiones en las articulaciones, aumentando el riesgo de lesiones, especialmente en razas propensas a problemas articulares o en perros mayores. "Esto es fatal para sus caderas", apunta.

Asimismo, Pérez también enfatiza la importancia de contribuir y aumentar el entrenamiento mental de nuestros animales. Según la veterinaria, ejercitar la mente de los perros contribuye al desarrollo del sistema nervioso central y además, previene la disfunción cognitiva en la etapa senior. "Es un tipo de cansancio mental muy necesario", señala.

Finalmente, la veterinaria alerta sobre privar a los perros de la oportunidad de masticar. La masticación diaria no solo favorece la higiene dental, sino que también estimula la producción de endorfinas y serotonina, neurotransmisores relacionados con el bienestar y la reducción del estrés.

Para ello, Pérez recomienda ofrecer snacks naturales, deshidratados y fácilmente digestibles para satisfacer esta necesidad básica.