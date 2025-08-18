Un veterinario no se corta y alerta a España: "Las infecciones respiratorias en gatos son más frecuentes de lo que parece"

Aunque muchos dueños de gatos tienden a restar importancia a síntomas como estornudos, secreción nasal o tos, los expertos alertan de que estos signos pueden ser el indicio de infecciones respiratorias agudas y poner en riesgo la salud del animal.

Estas infecciones, que en sus etapas iniciales suelen pasar desapercibidas, resultan particularmente peligrosas en grupos vulnerables como gatos jóvenes, animales recién adoptados o felinos con sistemas inmunitarios debilitados.

Según los veterinarios, la atención temprana es clave para prevenir que un cuadro respiratorio leve se transforme en un problema grave que afecte el bienestar y la calidad de vida del gato.

Precisamente, un reciente caso atendido en el Hospital Veterinario Gattos ilustra perfectamente la importancia de estas patologías.

Martín, un precioso British Shorthair de pelo corto, llegó al hospital con síntomas evidentes: estornudos, secreción nasal y dificultad para respirar, apenas unos días después de ser adoptado por su familia.

Según explican desde Gattos, "tras una exploración clínica completa y pruebas específicas, identificamos a los responsables: calicivirus, herpesvirus felino y micoplasma, dos virus y una bacteria que afectan con frecuencia a las vías respiratorias altas de los gatos".

El equipo veterinario especializado en medicina interna y enfermedades respiratorias felinas inició un tratamiento combinado con antivirales y antibióticos adaptados al caso de Martín. Finalmente, y aunque el gato aún no se ha recuperado por completo, los profesionales destacan que su evolución es "muy positiva".

En este contexto, y aunque se trate de un caso aislado, el hospital recalca que "las infecciones respiratorias en gatos son más frecuentes de lo que parece, especialmente en gatos, animales recién adoptados o con sistemas inmunitarios comprometidos".

Además, desde la clínica ponen de relieve la importancia de prestar atención a estos síntomas que muchos propietarios podrían considerar leves o pasajeros.

De hecho, tal y como se ha mencionado anteriormente, los estornudos frecuentes, la secreción nasal o la dificultad respiratoria pueden ser señales de infecciones respiratorias que, si no se tratan a tiempo, podrían derivar en problemas más graves.