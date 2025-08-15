El gato que conquistó con su pasión por el cappuccino: "En cuanto sabe que va a recibir su taza, empieza a ronronear"

Vinnie no es un gato cualquiera. Con el tiempo, este felino ha desarrollado una rutina matutina tan peculiar como encantadora, que se ha convertido en uno de los momentos más esperados del día tanto para el animal como para su dueño.

Cada mañana, tan pronto como escucha los pasos de su humano en dirección a la cocina, Vinnie se adelanta y se coloca estratégicamente junto a la cafetera.

Allí permanece, paciente, pero expectante, como si supiera perfectamente que algo especial está a punto de suceder.

"Tan pronto como sabe que va a recibir su propio cappuccino, empieza a ronronear", explica su dueño en un vídeo de YouTube que ha conquistado a miles de personas. Es un ronroneo profundo y constante, una especie de banda sonora que acompaña el ritual matutino.

Un interés inusual

El origen de esta curiosa costumbre fue completamente casual. Al principio, Vinnie ya mostraba un interés inusual por el café de su humano.

Su dueño recuerda la primera vez con nitidez: "Tenía mi taza de café en el escritorio con la leche espumosa encima y simplemente se acercó y metió la nariz en ella".

Aquella curiosidad inicial no pasó desapercibida, pero pronto fue evidente que Vinnie no buscaba el café como tal.

Con el tiempo, su dueño descubrió la verdad: lo que realmente despertaba el entusiasmo del gato no era el aroma del café, sino la textura cremosa y ligera de la leche espumosa. Fue entonces cuando decidió improvisar.

Usando leche especial para gatos y un espumador doméstico, creó una versión totalmente segura para él. Así nació el ya famoso cat-uccino, una bebida que Vinnie adora absolutamente y cuyo simple anuncio lo pone a ronronear.

Mortimer

La vida de Vinnie se complementa con la compañía de su hermano menor, Mortimer, un gatito más joven que parece vivir fascinado por él. Este sigue al felino mayor a todas partes, imitando cada uno de sus movimientos. Y, por supuesto, esta devoción también se extiende al ritual del cat-uccino.

Un gato intentado coger un trozo de pastel. Istock

"Mueve deliberadamente la cola para fastidiar a su hermano menor mientras toma su cappuccino", cuenta su dueño entre risas. "Mortimer también quiere probar su propio café, pero aún es bastante joven. No le he dado todavía".

Esa pequeña provocación, sin embargo, nunca ensombrece la relación que existe entre ellos. La convivencia es cariñosa, con juegos suaves, besos gatunos y largas siestas compartidas.

Una alegría

"Vinnie es gentil y tolerante", asegura su dueño con evidente ternura. "Son una alegría de ver, una fuente constante de entretenimiento para nosotros".

La buena noticia es que el momento de compartir este pequeño placer llegará tarde o temprano. Tal como afirma el propio dueño: "Cuando sea mayor, definitivamente podrá tomar uno con Vinnie".

Mientras tanto, Mortimer observa con atención, como si estuviera entrenándose para ese día especial en el que podrá compartir con su hermano mayor un cat-uccino hecho a su medida.