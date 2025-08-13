La veterinaria Laura Lodoño (37) aclara cuáles son las vacunas para gatos: "Abarca una inmunidad contra tres virus"

Las vacunas para gatos son esenciales para protegerlos de enfermedades graves y contagiosas. Cuando adoptamos a un gatito, si no viene ya vacunado, lo primero que debemos hacer es llevarlo al veterinario y encargarnos de su salud.

Es una medida preventiva fundamental para evitar enfermedades infecciosas, proteger su salud a largo plazo y mantener su bienestar general. Es importante seguir el calendario recomendado y realizar revisiones veterinarias periódicas para adaptar el plan vacunal a cada gato.

Laura, médica veterinaria zootecnista, explica cuáles son las vacunas que debemos aplicar en los gatos, en qué momento debemos aplicar la primera vacuna, en qué intervalos, cuál es la importancia y todo lo que debe saber para concienciarte del tema.

Pasos previos

"Antes de cualquier vacunación es muy importante que el gato esté previamente desparasitado, tanto interna como externamente", afirma. Esto es necesario para garantizar que su estado está en un momento óptimo para aplicar una vacuna.

La primera vacuna

"Nuestros gaticos deben ser vacunados por primera vez entre la sexta y la octava semana de vida", explica la veterinaria. La primera vacuna a aplicar en este periodo es la Triple Felina.

"Es una de las vacunas más importantes en los gatos porque nos va a abarcar, como su nombre lo dice, una inmunidad contra tres virus diferentes". La Triple Felina ofrece protección contra la Panluecopenia felina, el calicivirus y el herpesvirus.

Se requieren dos o tres dosis de triple felina, dependiendo de la edad de inicio del plan de vacunación. Cada dosis se aplica con un intervalo de tres a cuatro semanas.

Coste: 30/35 € por dosis

Leucemia

La vacuna de esta enfermedad grave se aplica justo después de las dos o tres dosis de triple felina. "La leucemia felina es una enfermedad que puede ser muy riesgosa y peligrosa en gatitos de todas las edades".

A pesar de que en teoría esta vacuna se considera no esencial, la veterinaria subraya que "ya se ha visto la importancia de vacunar a todos los gatos". Ella explica que no es obligatoria porque se contagia solamente si nuestro felino tiene contacto directo con un gato infectado.

Aun así, según la experta, si un gato vive en un apartamento y no salen de casa, si no tienen contacto con otros, si no tienen contacto con el exterior, es crucial vacunarlos. Esto se debe a que nuestros animales de compañía no están exentos de perderse, de escaparse.

En cualquier momento podríamos traer a casa un nuevo integrante, por lo tanto, por precaución siempre es muy importante que vacunemos contra esta enfermedad. Se aplican dos dosis de leucemia felina con un intervalo entre tres y cuatro semanas.

Coste: 35/45 € por dosis

La rabia

La vacuna de la rabia es esencial y obligatoria para todos. Es la última inyección que vamos a utilizar en nuestros pequeños felinos. Sin embargo, la veterinaria hace una advertencia crucial: "Es muy importante que nunca apliquemos la vacuna de la rabia antes de los tres meses o la doceava semana de vida".

Una veterinaria vacunando a un gato. Istock

Aplicarla antes de tiempo puede generar alteraciones en nuestro felino. La rabia es la última vacuna para completar el ciclo que protege nuestro gato de enfermedades infecciosas.

La veterinaria enfatiza que es muy importante que después de hacer estas inyecciones, nuestros gatitos deben continuar vacunándose una vez al año con cada una de estas vacunas. Esto se mantiene sin falta a pesar de que no salgan nunca de casa.

Coste: 25 € aprox. por dosis

Aconseja, además, tener un veterinario de confianza que esté al día con la vacunación de nuestro felino. Todas las clínicas veterinarias locales en España ofrecen todas estas vacunas. Los precios varían según la ubicación y la clínica, por lo que se recomienda solicitar presupuesto directamente allí.