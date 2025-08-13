Una perra de Alcalá, clave para la felicidad de los mayores de la ciudad: "Carmen la vio acercarse y sus ojos se llenaron de amor"

Los voluntarios de la protectora CIMPA Alcalá, con la perra Chakala al Centro de Día El Val. CIMPA

Cuando Chakala entró en la residencia, fue amor a primera vista. "Carmen la vio acercarse y, de inmediato, sus ojos se llenaron de amor", cuenta Ángela, directora del centro integral municipal de protección animal Alcalá Henares.

La interacción con animales tiene múltiples beneficios. No en vano, ayuda a segregar las llamadas "hormonas de la felicidad", que ayudan a mejorar el estado de ánimo. Y esto, sin lugar a dudas, es así en todas las edades del ser humano, también para nuestros mayores.

La protectora de animales CIMPA Alcalá, junto con la Fundación Salvando Peludos y la Asociación Protectora de Animales Con Alma, organiza visitas anuales con peludos a centros de día y residencias de mayores como parte de su labor de concienciación y ayuda a la comunidad.

Ángela, gestora del centro municipal de Salvando Peludos, explica que estas visitas forman parte de las propuestas del ayuntamiento y de las que ellos mismos comparten. "La idea es escuchar a los ancianos, que cuenten sus historias y se sientan un poquito mimados y especiales".

Un día distinto

A diferencia de las visitas a colegios, donde se hace más concienciación y explicación, con los mayores el enfoque es más de labor social y acompañamiento, buscando que pasen un día distinto y que ellos sean los protagonistas.

Así, el 24 de julio la asociación municipal CIMPA organizó una visita al Centro de Día El Val. La protagonista animal fue Chakala, una pastora del Cáucaso "grandullona" que fue abandonada en Alcalá, junto con su hermano, en condiciones lamentables.

Marc, el educador canino, las dos voluntarias y Chakala en el Centro de Día El Val. CIMPA

"Ella fue la encargada de llevar una buena dosis de paz, ternura y compañía a los ancianos". Acompañada de Marc, educador canino del centro, y dos de nuestras voluntarias.

Durante las casi dos horas de la visita, los mayores pudieron aprender sobre el día a día en un centro de protección animal, cómo llegan los peludos y los programas municipales contra el abandono y el maltrato, y para promover la adopción responsable.

Chakala

Chakala recibió mucho cariño y mimos de los usuarios. Carmen, Antonia y el resto de ancianos del centro de día, aún impresionados por la apariencia majestuosa de esta pastora, supieron leer en sus ojos toda la nobleza y la lealtad que son capaces de darnos nuestros compañeros de cuatro patas.

"Su presencia ayudó a que nuestros mayores rememoraran su pasado y compartieran con nosotros sus recuerdos y sus experiencias en compañía de los animales, desde la infancia hasta sus mascotas actuales o los "nuevos 'nietos' peludos" de sus hijos. Fue un momento muy bonito y muy emocionante".

Entretenimiento, estimulación y concienciación fueron los resultados, propiciando el aprendizaje y la convivencia. Chakala disfrutó tanto que se resistía a irse, y los mayores ya preguntaban por la próxima visita.

Rememorar el pasado

Ángela afirma que "se les nota muchísimo el ánimo, se lo pasan fenomenal". Se animan a contar anécdotas o historias de su juventud o de familiares relacionadas con animales. Se viven momentos bastante emotivos, ya que la interacción con los animales les hace recordar su infancia.

Dos señoras acariciando a Chakala en el Centro de día El Val. CIMPA

Las interacciones, que no son solo con el perro, sino también con el personal y los voluntarios que los acompañan, fomentan una tarde de mucha interacción. "Solemos ir varias personas con voluntarios y demás para que sea lo más didáctico posible".

A través de esta iniciativa, Ángela ha creado una asociación para licitar en el concurso público del próximo año, buscando mantener a los trabajadores actuales y su posición.

Llevan a un solo perro por visita, aunque pueden variar. Chakala es frecuentemente elegida por ser "muy grandota", "tranquila" y con "ese pelazo", lo que la hace ideal para la interacción y los mimos.

"Ellos la adoran. Es perfecta para una tarde así", cuenta la directora.

Visitan varios centros al año, no solo uno, aunque normalmente se realizan durante el periodo escolar. En esta ocasión fueron solicitados por el Centro de Día El Val tras haber visto una actuación en otro centro de mayores.