Ralphie, rescatado de la calle, agresivo y violento, ahora es un perro divertido: "Lo amo hasta la muerte"

Era el 2011 cuando una mujer encontró por la calle un perrito. Estaba solo, perdido, sin agua ni comida. Decidió rescatarlo y lo llevó al refugio de animales de Evston. Pasó allí tres años.

Durante este tiempo, el perrito estuvo realmente sufriendo. "No se llevaba bien con otros animales ni con hombres", afirma Lauren, una educadora canina del refugio, en un vídeo de YouTube. "Estaba tan asustado allí".

Fue entonces cuando la protectora le pidió a la joven educadora que se lo llevara a casa y lo evaluara. "Al principio todo lo nuevo parecía darle miedo", afirma Lauren. Recuerda que Ralphie, el nombre con el cual lo adoptaron, era realmente tímido y estaba bastante nervioso en casa.

No estaban seguros de que pudiese aprender a socializar con otros perros. Sin embargo, "lentamente, con algunos sabrosos bocadillos y un poco de soborno, Ralphie fue introducido al maravilloso mundo que lo rodeaba, aprendiendo a jugar".

Winnie

Una vez que Ralphie se desestresó, Lauren decidió muy lentamente introducirlo a su perrita Winnie para ver si podían hacerse amigos. Al principio, solo los dejó acostumbrarse a compartir espacios.

La educadora siempre los recompensaba a él y a Winnie cuando podían estar tranquilos el uno al lado del otro. Pronto, Ralphie se acostumbró a estar en el mismo espacio que Winnie, adquiriendo comodidad.

Pasaron a dar paseos con bozal, para la seguridad de todos. Después de algunas sesiones de olfateo incómodas y altamente supervisadas, Lauren se sintió realmente aliviada de que parecían estar coexistiendo bastante bien juntos.

Un pequeño y torpe juego

Sin embargo, no sabía si realmente algún día jugarían juntos y si realmente disfrutarían el uno del otro. "Pero, un día, una incómoda sesión de olfateo se convirtió en un pequeño y torpe juego".

Después de que Ralphie hiciese con éxito su primer amigo perro, Laurendo decidió trabajar lentamente en su miedo más arraigado a los hombres. "Comenzó a animarse un poco y dejó que los hombres los tocaran, lo acariciaran".

"Y eventualmente, se enamoró profundamente de mi novio", cuenta divertida. Ambos estaban muy orgullosos de su progreso y de lo valiente que estaba siendo. "Ralphie ha aprendido lentamente que las cosas nuevas pueden ser emocionantes y no demasiado aterradoras, después de todo".

Te hará reír

Lauren estuvo cuidándolo en acogida durante casi 30 meses. "Lo amo hasta la muerte", afirma. Ella lo describe como el perro más divertido que ha conocido en su vida. "Su hogar ideal para siempre sería uno un poco menos caótico que el mío".

Ralphie prosperaría en cualquier hogar solo para adultos, donde las personas estén dispuestas a ganarse su confianza. "Vale mucho la pena", afirma Lauren.

De conocer solo la violencia y la agresión, este perro callejero se convirtió en un animal tranquilo, fácil de cuidar, que está entrenado para ir al baño y que se comporta maravillosamente en casa.

"Te hará reír todos los días", concluye Lauren en el vídeo, esperando que Ralphie pueda encontrar su hogar definitivo pronto.