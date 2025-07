Una veterinaria desvela y señala los 5 errores más comunes que haces con tu gato: "Causan enfermedades graves"

Cuidar de nuestro felino es sencillo si somos conscientes de sus necesidades. Sin embargo, muchas veces, no nos damos cuenta de que incluso dentro de la propia convivencia con nuestra mascota, estamos cometiendo errores que descuidan su salud.

No proporcionarles enriquecimiento ambiental, descuidar su salud preventiva o no respetar sus instintos y límites son ejemplos de descuido. Por eso, hay que prestar mucha atención a cómo hemos planteado esta nueva convivencia.

Una veterinaria de la Clínica Veterinaria Álora de Málaga desvela los cinco errores más comunes que cometes con tu gato y los consejos para que su salud sea más sana.

Agua y comida

"Tener el agua y la comida juntos y utilizar bebederos o comederos de plástico es un error muy habitual", explica la veterinaria. Los felinos, por una cuestión evolutiva, realizan estas acciones en lugares separados a fin de evitar que el agua se contamine con el alimento en descomposición y enfermar.

Bien es cierto que no es necesario que estén en habitaciones separadas, pero sí deben situarse en lugares con cierta distancia. Según ella, los mejores son los de metal o de cerámica.

Coger la presa

No dejarle que coja la presa o jugar con nuestras manos puede generar estrés y a agobiar nuestro animal de compañía. Por ese motivo, siempre recuerda que cuando estás jugando con un gato si está persiguiendo un ratoncito tienes que permitirle que lo coja.

Los felinos necesitan jugar para su bienestar físico y mental, ya que esto les permite satisfacer sus instintos de caza, mantener su agilidad y fuerza, prevenir la obesidad, reducir el estrés y fortalecer el vínculo.

Comida húmeda

No darle la suficiente comida húmeda es otro error. Los gatos no son especialmente bebedores, por eso necesitan adquirir el agua mediante el alimento.

La hidratación es primordial, sobre todo durante la temporada de mayor temperatura, a fin de evitar golpes de calor y alteraciones en el comportamiento. Aunque si a tu felino no le gusta este tipo de comida, los expertos sugieren probar diferentes sabores y texturas, o incluso la dieta BARF, ya que pocos se resisten a ella.

Por lo contrario, si un gato bebe demasiada agua, se recomienda consultar a un veterinario para verificar que no sea signo de alguna enfermedad.

Rascar y trepar

No ofrecerle un sitio donde poder rascarse o subirse en alto provoca frustración. Estos animales necesitan hacer ambas cosas para su bienestar.

Por un lado, a través del rascado, mantienen sus uñas en buen estado, estiran los muslos y alivian el estrés. Por otro, no proporcionarle un sitio donde desfogar sus necesidades instintivas es arriesgado. Si no cuentan con una herramienta apósito para arañar, lo harán donde no deben.

Regla de los areneros

La norma general para los areneros es tener uno más que el número de gatos que conviven. Es decir, si tenéis dos felinos deberás contar con tres areneros.

Es fundamental que esté en un lugar adecuado y tenga un tamaño apropiado, ya que, si no es así, los gatos podrían no usarlo o estresarse.

Se sugiere una limpieza frecuente, idealmente varias veces al día, para asegurar que esté perfectamente limpio.

"Alguno de estos errores pueden causar enfermedades graves en tu mascota, como un síndrome urológico felino", concluye la veterinaria. Motivo por el que encargarse del bienestar de nuestro felino es concienciarnos de sus necesidades.