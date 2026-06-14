"Málaga tiene un futuro brillante. Es una ciudad superdinámica, con más talento y un sitio de oportunidades"

Pedro Bendala, director del aeropuerto de Málaga hasta este 1 de julio, posa tras la entrevista. Angel Recio

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Bendala finaliza su etapa como director del aeropuerto de Málaga tras siete años al frente, siendo relevado por Sergio Millanes. Durante su gestión, el aeropuerto de Málaga superó la pandemia y ha recuperado el crecimiento, alcanzando casi 27 millones de pasajeros en 2023. Se prevé una inversión de 1.500 millones de euros para ampliar la capacidad del aeropuerto hasta 36 millones de pasajeros, con obras que se desarrollarán en varias fases hasta la próxima década. El aeropuerto destaca por su conectividad, con 252 rutas y más de 50 aerolíneas, y mantiene una planificación prudente para acompasar su crecimiento al desarrollo económico y turístico de Málaga.

El aeropuerto de Málaga es uno de los pulmones de la provincia. Trabajan en él 12.000 personas, el año pasado lo utilizaron casi 27 millones de viajeros y es una puerta de entrada para turistas y profesionales de todo el mundo a Málaga y Andalucía.

Gestionarlo, lógicamente, no es sencillo. Hay que tener una mente privilegiada, ser un gran experto en la materia y saber coordinar a todos los equipos.

El aeropuerto de Málaga ha tenido la suerte de contar siempre con grandes directores, tanto en lo profesional como en lo humano. El último es el onubense Pedro Bendala, que ha estado siete años al frente y que pasará a ocupar otro cargo de alta responsabilidad en Aena a partir de este 1 de julio. El nuevo director en Málaga será Sergio Millanes.

Su equipo en Málaga le va a echar mucho de menos porque Bendala es un gran profesional, humilde y un hombre entrañable. Antes de su despedida ha ofrecido esta entrevista a EL ESPAÑOL de Málaga para nuestra sección A título personal.

-Fue nombrado director del aeropuerto de Málaga en julio de 2019. Ese año fue récord de pasajeros y en marzo la pandemia y todo cerrado.

-Fue un arranque interesante en el que pudimos probar las capacidades de los equipos para lo mejor y para lo más complicado. La pandemia fue una tragedia personal y de país porque se perdieron muchas vidas, pero también nos enseñó que éramos capaces de hacer cosas que ni siquiera sabíamos.

El aeropuerto pasó de 20 millones de pasajeros en 2019 a 5 millones con días en los que solo hubo un vuelo. Se trabajaba mucho, se mantuvieron todas las capacidades y se estuvo perfectamente preparado para la recuperación.

La gente sabía lo que tenía que hacer y salió de forma natural. A mí me hacía sentirme orgulloso de pertenecer a este equipo. Fuimos capaces en Aena de desacelerar y acelerar. Intento que se me olvide la parte mala, pero lo del aprendizaje no quiero olvidarlo.

-Le entrevisté en 2024 y me comentó, con cierta broma, que temía ser recordado como el director del aeropuerto con los peores datos por la pandemia. Luego ha ido encadenando años de récord. ¿Se le pasó ya ese temor?

-Me daba pena que fuera una lectura amarga y esa lectura amarga a mí se me ha olvidado. Yo creo que en general se nos ha olvidado. Tenemos la lectura de que el aeropuerto ha funcionado muy bien.

Los equipos del aeropuerto han funcionado muy bien y dan el servicio que Málaga necesita y se merece. Es un buen servicio porque le dan muchas opciones tanto a los malagueños y andaluces como a sus empresas al tener una conectividad fabulosa a través de este aeropuerto.

Pedro Bendala en el aeropuerto de Málaga. Angel Recio

-Llegó en julio de 2019 y se va en julio de 2026. Siete años. ¿Cómo los definiría?

-Estupendos. Se me han pasado muy rápido. Es un ciclo. Ahora viene un director nuevo que hará un aeropuerto mejor. Todos los directores lo que queremos es sumar un poquito más y hacer cada vez un aeropuerto mejor y una empresa mejor que presta un servicio a los ciudadanos.

Cada uno ponemos nuestro grano de arena, pero está bien que venga alguien con otras ideas, con más ganas, más fuerza y más juventud para dar ese paso siguiente que hace falta.

Yo me siento joven, con ganas y con fuerza, pero a lo mejor mi aportación está ahora mismo en otro sitio y esas ganas, fuerza y juventud las aportaré allí donde la empresa me mande.

Por suerte, a los que trabajamos en Aena siempre nos ofertan cosas muy interesantes. Creo que tenemos el mejor trabajo del mundo en la mejor empresa del mundo porque siempre nos da una oportunidad de seguir creciendo y de seguir aprendiendo. Y eso es lo que yo siento ahora que me ha pasado a mí.

-¿Le sorprendió cuando le dijeron que le cambiaban de puesto y dejaba de ser director en Málaga?

-No, porque uno sabe más o menos los ciclos y este cambio creo que es bueno para mí y para el aeropuerto. Dentro de unos años vamos a ver un aeropuerto mejor, que crece, que está preparado.

Cambio "Yo me siento joven, con ganas y con fuerza, pero a lo mejor mi aportación está ahora mismo en otro sitio y esas ganas, fuerza y juventud las aportaré allí donde la empresa me mande"

-¿Qué puesto ocupará ahora en Aena?

-Me han designado adjunto a la dirección de planificación y control regulatorio de Aena en Madrid. Se trata de ver dónde se puede ser útil, dónde se puede sumar y con ese espíritu siempre creceremos a mejor.

-¿Si tuviera que resumir estos 7 años en el aeropuerto de Málaga en una palabra cuál sería?

-Diría varias palabras: un buen equipo en el que confío.

-El aeropuerto de Málaga es como una pequeña ciudad en la que ya trabajan casi 12.000 personas. Tiene usted a su cargo a más gente que en muchos pueblos y ciudades de España.

-Bueno, el director lo que intenta es que el aeropuerto funcione. El aeropuerto es un organismo vivo de muchas partes y lo más importante es la comunicación entre cada una.

Mi responsabilidad es que esa comunicación sea fluida, sea eficaz y que funcione. Todo el mundo aquí tiene sus procedimientos, sus normativas y necesita una cierta información para poderla aplicar y se la trasladen a otra área, otro departamento o a otra empresa.

Yo me siento orgulloso de que la gente entiende que su trabajo no es una isla, sino que es una parte de un sistema, que se responsabiliza en particular de lo suyo y, en general, lo de todos y que ese sentimiento es común.

-¿Ese sentimiento de equipo se da igual en todos los aeropuertos de España?

-Aena trabaja mucho eso. Es experta en tener buenos equipos. El éxito es que nunca hay un éxito individual, siempre es un éxito colectivo.

-¿Qué acciones ha desarrollado en estos 7 años en el aeropuerto de Málaga que le hacen sentir más orgulloso?

-Hemos puesto, por ejemplo, junto con la Policía el nuevo sistema Entry/Exit System. En muchos aeropuertos europeos han tenido muchos problemas y en Málaga, salvo alguna dificultad puntual, está funcionando muy bien. Es importante porque un 40% de nuestros pasajeros cruzan una frontera exterior a la Unión Europea y estamos muy exigidos.

Hemos logrado compromisos como que los pasajeros en los controles de seguridad estén menos de 10 minutos.

Hemos dado pasos en la atención a la diversidad. Casi el 1,5% de los pasajeros utilizan ya un servicio de movilidad reducida con una excelente opinión por parte de los usuarios.

Pedro Bendala, director del aeropuerto de Málaga, posa ayer para este diario en su despacho. Angel Recio

El aeropuerto ha preparado su hoja de ruta para ver cómo se tiene que desarrollar todos estos próximos años. Tiene unos números de crecimiento muy razonables, con una eficiencia en los procesos tanto de AENA como de las empresas que nos hacen muy competitivos frente a las compañías aéreas que tienen que pagar sus tarifas.

Damos una calidad y un número de servicios comerciales suficientemente amplio como para que todo el mundo encuentre su hueco.

Hemos mejorado la conectividad local con el territorio por vía terrestre, ya sea por el tren, por los autobuses, los VTC o los taxis. Yo creo que tenemos una conectividad muy buena.

Ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando en esa hoja de ruta que está definida, que es el diseño funcional, hacer los proyectos, hacer las obras y adaptarnos a las necesidades y a la demanda que vaya viniendo. Pero, a día de hoy, el aeropuerto está preparado y estará preparado para la transición.

-El año pasado acabó con 26,7 millones de pasajeros. La capacidad del aeropuerto es de 30 millones. Se prevé una inversión de 1.500 millones de euros para ampliar esa capacidad hasta los 36 millones de pasajeros al año pero no estará todo terminado hasta la próxima década. ¿Llegaremos a tiempo? ¿Nos pillará el toro?

-Llegamos a tiempo y es razonable que lleguemos a tiempo. Primero porque hay capacidad. Los 30 millones es un número que dice el número de usuarios al año, pero no dice exactamente la capacidad.

Lo que dice exactamente la capacidad de una infraestructura aeroportuaria es el número de pasajeros que pasan a la hora o el número de aeronaves que puede el aeropuerto aceptar a la hora.

Hay horas del día en el verano en que sí que estamos cerca de esa capacidad máxima horaria, pero estamos una o dos horas al día. Nosotros hablamos de picos y valles. Y hay otras 22 horas con valles con mucha capacidad todavía por ocupar.

Cuando ocupemos toda esa capacidad y ya no hablemos de picos y valles sino de una meseta estarán las obras ya acabadas y estará disponible la nueva capacidad para volver a ampliar esa hora punta.

Crecimiento "El aeropuerto está en un ciclo muy bueno, pero es muy difícil que las tasas de crecimiento tan altas se mantengan a lo largo del tiempo"

Hasta entonces no tenemos problema. Es cierto que si extrapoláramos los resultados post pandemia hemos tenido crecimientos muy fuertes de pasajeros. Pero los ciclos económicos no son eternos.

El aeropuerto está en un ciclo muy bueno, pero es muy difícil que las tasas de crecimiento tan altas se mantengan a lo largo del tiempo.

Tenemos que ser prudentes por los contextos geopolíticos y las incertidumbres que vivimos. Pero eso no quiere decir que vayamos a estar en números negativos, sino que lo que no vamos a tener son ratios de crecimiento tan grande.

Y yo creo que eso es razonable y bueno, porque cuando se crece a unas tasas muy fuertes se puede llegar a tener problemas funcionales. Hay que tener un crecimiento ordenado. Y por eso planificamos con escenarios creíbles y contrastados.

Con los escenarios que estamos trabajando nos da tiempo a llegar con las obras que vamos a lanzar cuando acabemos los proyectos. Y cuando lleguemos y haga falta por demanda, abriremos las nuevas ampliaciones en el aeropuerto de Málaga. La habilidad que tiene Aena es acertar en el momento, ni adelantarse ni atrasarse.

-¿Qué plazos barajan?

-Tenemos el Plan Dora y en los próximos cinco años vamos a hacer una parte importante de las inversiones. Pero las inversiones tienen muchas fases porque hay que hacerlas de forma que no perdamos capacidad, que sigamos dando el servicio.

Hay que demoler los muelles Bravo y Charlie y para eso primero hay que hacer el nuevo muelle frente a la rampa nueve. Serán distintas fases. Las obras no acabarán en este periodo de 5 años, acabarán en el siguiente periodo de 5 años, pero en este primero habrá que hacer un gran volumen de inversión.

-¿Qué perspectivas hay de viajeros para este 2026? ¿Crecer, pero no tanto?

-Estamos en crecimiento positivo, llevamos algo más del 7% en los primeros meses del año. Pensamos que vamos a seguir creciendo pero no tan rápido.

Podemos hablar de lo que hemos hecho hasta ahora, del futuro es una bola de cristal. Nosotros barajamos muchos escenarios y somos optimistas, pero pensamos que hay que ser prudentes porque el mundo no está como para ser adivinos.

-Casi es mejor no crecer mucho para, como dice, llegar a tiempo con las obras.

-No hay problema. Hay capacidad. De todas formas, una cosa importante es que no se puede crecer asimétricamente. Nosotros estamos insertados en un territorio y tenemos que crecer a la misma velocidad que crece el territorio.

Si el territorio crece, por ejemplo, en plazas hoteleras, nosotros tendremos que crecer. Si el territorio no crece en oferta, no tendremos que crecer tanto o hacerlo de una forma más ordenada o más lenta. La idea es no crear desequilibrios, sino ir todos acompasados, todos a la vez.

-Pero la forma de crecimiento que comenta es meter más aviones en esas horas valle. Planificar esos slots a medio plazo.

-Exactamente. Esa es la disponibilidad, ese es nuestro pulmón, el colchón de que disponemos ahora mismo. Pueden venir muchos aviones más sin problema.

-¿Las líneas aéreas quieren seguir creciendo en Málaga?

-Sí, las líneas aéreas este año están apostando por Málaga. De hecho, tenemos muy buena conexión ahora con el este de Europa que la están reforzando las aerolíneas que vienen aquí. El sentimiento de optimismo lo seguimos manteniendo.

-Desde Málaga hay vuelos directos con Nueva York, Canadá, Oriente Medio… ¿Qué ruta se le ha quedado en el tintero?

-Los directores de aeropuerto intentamos favorecer que haya rutas, pero no lo hacemos nosotros. Trabajamos en un grupo de personas que representan al territorio en el que está Turismo Andaluz, Turismo Costa del Sol, el Ayuntamiento de Málaga, Turespaña, o los empresarios hoteleros.

Aunamos, entre todos, voluntades, recursos e intereses para conseguir objetivos.

En estas reuniones siempre se dice que estos son partidos largos. Que la semilla que ponemos hoy igual tarda dos o tres años, pero no hay prisa, no hay que forzar nada, lo que hay que generar esa necesidad de demanda y ya luego saldrá espontáneamente y la propia aerolínea hará su oferta. Cada vez hay más semillas plantadas, pero no sabemos cuándo arraigarán y florecerán. Pero insisto en que no hay prisa ninguna.

-Las semillas entiendo que están en Latinoamérica y China, que son los destinos que le faltan más al aeropuerto de Málaga.

-Nosotros exploramos todo. Nuestro grueso es Europa, que es donde trabajamos, pero hemos trabajado también con Marruecos mucho. Hemos trabajado con Oriente Medio, con Canadá, con Estados Unidos y con largo radio incluso ha habido algún vuelo charter con Asia.

Ahora mismo lo que nos interesa es que esas grandes rutas de las que hablas existan a través de los grandes hub, por ejemplo, Madrid y que cuando se consolide que haya una demanda específica para Málaga o Andalucía ya la aerolínea dirá “pues mira, aquí a lo mejor hay una oportunidad”.

Lo primero es crear una masa crítica con España y luego ya, si hace falta hacerle su ruta particular a un sitio u otro, es cuestión de analizar el mercado.

-Lo comento sobre todo porque hace un par de años se habló mucho de una conexión directa entre Andalucía y China e incluso hubo ‘pelea’ entre Málaga y Sevilla por ser el aeropuerto de referencia.

-Bueno, eso es lo que te digo. Cada vez hay mejor conexión entre España y China a través de Madrid y Barcelona. Y nosotros desde Málaga tenemos muchas conexiones diarias con Madrid y Barcelona, con lo cual también estamos conectados con China con una escala de una hora.

Vuelos directos a China o Latinoamérica "Ahora mismo lo que nos interesa es que esas grandes rutas de las que hablas existan a través de los grandes hub, por ejemplo, Madrid y que cuando se consolide que haya una demanda específica para Málaga o Andalucía ya la aerolínea dirá “pues mira, aquí a lo mejor hay una oportunidad”.

El hecho de que se fortalezcan las rutas entre Madrid y China o Barcelona y China significa que, algún día, muchos de esos que vienen a Madrid o Barcelona tendrán realmente su destino final o su origen Málaga. Ya aparecerá. Eso es lo importante.

Para estas rutas de largo radio hay que tener una visión de país, de España.

-Ha comentado las numerosas conexiones aéreas que hay con Madrid. Aumentaron por el accidente de tren en Adamuz y la falta de AVE directo entre Madrid y Málaga. ¿Se han mantenido algunas de estas conexiones nuevas?

-Tenemos muy buena conexión con Madrid. Yo mismo soy usuario frecuente. Se aumentaron por la falta de tren y muchas frecuencias se han quedado.

-Volviendo a las obras. El acceso norte al aeropuerto aún no se ha hecho. ¿Le perjudica mucho al aeropuerto?

-Ahora mismo no tenemos un problema de accesibilidad terrestre y no se colapsan los accesos. La parte de AENA está ejecutada desde hace tiempo. El Ministerio ya tiene en marcha los proyectos y queda ejecutar la obra. Cuando la ejecute se conectará y será otro acceso más, pero no tenemos un problema grave que resolver ahora mismo. Cuando llegue será estupendo, pero hasta entonces tampoco tenemos una especial dificultad.

-Hablábamos antes de la conexión entre el aeropuerto y su territorio. Se dice muchas veces que el aeropuerto de Málaga es el termómetro de la Costa del Sol. ¿Qué salud le augura a Málaga en los próximos años?

-Málaga no solo tiene un presente brillante, sino que tiene un futuro todavía más brillante. Y yo creo que lo vemos cada día. Es una ciudad superdinámica, donde cada vez hay más actividad económica y no solo turística, sino también logística, tecnológica, donde cada vez hay más talento y se está convirtiendo en un sitio de oportunidades.

La Málaga del siglo XIX fue agrícola, en el siglo XX ha sido 2.0 y turística y en el siglo XXI es la Málaga conectada, donde la gente va y viene y encuentra que esto es una ciudad nodal.

Es algo que enlaza muy bien con el carácter histórico de esta ciudad, donde se desarrollan actividades económicas, donde hay intercambio de productos, bienes y servicios y se enriquece el territorio. En esa Málaga conectada tiene un papel que jugar el aeropuerto y estamos dispuestos a jugarlo.

-Bueno, de hecho Málaga es el cuarto aeropuerto de España por número de usuarios. No parece que vaya a subir ni a bajar por la diferencia que hay entre unos y otros.

-Los aeropuertos no competimos. El valor no está en si tenemos 26,7 ó 29 millones de pasajeros. El valor está en 252 rutas, 140 ciudades del mundo, más de 50 compañías aéreas, más de 40 países. Ese es el valor realmente que aporta.

Los millones de pasajeros, bueno, es reflejo de lo otro, pero la oferta de servicios, eso es lo realmente importante, esa conectividad.

-La última, ¿qué consejo le da a su sucesor, Sergio Millanes?

-Ninguno porque es una persona con una experiencia demostrada. Ha sido director de varios aeropuertos, con una creatividad y una voluntad por hacer cosas estupendas y lo único de que estoy convencido es que lo que hacemos todos los que pasamos por aquí es dejar un aeropuerto un poco mejor del que nos encontramos y él seguro que hará un aeropuerto mucho mejor del que se encuentra. Estoy convencido y además no tengo ninguna duda. Será un gran director.