La hotelera malagueña Soho Boutique se fusiona con la cadena Petit Palace: "Un día que no olvidaré nunca"

Las claves

Las claves Generado con IA Soho Boutique Hotels y Petit Palace Hotels han completado su fusión, creando el mayor grupo hotelero boutique de la península ibérica. La nueva compañía contará con más de 70 hoteles y más de 800 empleados, con planes de expansión en España y el extranjero. La fusión se realizará en dos fases para garantizar la estabilidad operativa; en la primera, Petit Palace integrará 12 hoteles de Soho Boutique. Ambas cadenas consideran la unión una oportunidad para reforzar el liderazgo en el segmento urbano y desarrollar nuevos proyectos, incluyendo posibles aperturas en Italia.

"Hoy es uno de esos días que no olvidarás nunca. Soho Boutique Hotels y Petit Palace Hotels han completado su fusión. Más de 70 hoteles. Más de 800 personas. Un proyecto que empieza de verdad hoy". Así de feliz se ha mostrado este lunes en sus redes sociales Antonio Gordillo, cofundador y CEO de la cadena malagueña Soho Boutique Hotels.

Ambas firmas han anunciado públicamente su unión, lo que supone la creación del mayor grupo hotelero de la península ibérica especializado en hoteles boutique. En total esperan tener 70 a finales del próximo año.

La fusión ya ha sido suscrita y se hará en dos fases para, según han indicado en un comunicado de prensa, "garantizar la estabilidad operativa".

Mensaje en Linkedin de Antonio Gordillo, CEO de Soho Boutique Hotels.

Por una parte unen sus establecimientos y, por otra, se plantean el desarrollo de nuevos proyectos tanto en España como en el extranjero con países en el punto de mira como Italia.

En una primera fase, Petit Palace integrará 12 hoteles de Soho Boutique: Madrid (Soho Boutique Ópera y Soho Boutique Mora), Valencia (Soho Boutique Turia), Cáceres (Soho Boutique Casa Don Fernando), Córdoba (Soho Boutique Córdoba), El Puerto de Santa María (Soho Boutique Puerto), Cádiz (Soho Boutique Cádiz), Sevilla (Soho Boutique Catedral y Soho Boutique Sevilla) y Málaga (Soho Boutique Equitativa, Soho Boutique Colón y Soho Boutique Las Vegas).

El presidente de Soho, Gonzalo Armenteros, ha destacado que "esta operación responde a una visión clara: reforzar nuestro liderazgo en el segmento urbano y construir un grupo más competitivo, más ágil y mejor preparado".

Ignacio Urbelz, CEO de Petit Palace, ha expresado por su parte que "es una oportunidad extraordinaria de demostrar de lo que somos capaces. Las operaciones se firman en una sala de reuniones, pero se hacen realidad en cada uno de nuestros hoteles, cada día, gracias a personas que entienden que somos personas que cuidan de personas y lo hacen realidad en cada interacción con un cliente o un compañero".