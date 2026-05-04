Directivos españoles y latinoamericanos participarán este viernes en Málaga en el VII Foro TuriSOS

Las claves

Las claves Generado con IA El VII Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible TuriSOS se celebrará el 8 de mayo en el Museo Thyssen de Málaga, reuniendo a directivos españoles y latinoamericanos. El evento abordará temas como la inteligencia artificial en empresas turísticas, el turismo de lujo y bienestar, y los retos de las agencias de viajes. Habrá mesas específicas sobre el papel de la mujer en el turismo y las oportunidades de colaboración entre España y Latinoamérica. Se entregarán reconocimientos a 51 figuras destacadas de Europa y Latinoamérica, y el programa incluye la participación de líderes empresariales y periodistas reconocidos.

El Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible TuriSOS, fundado por Alex Che Cesini y Alicia Rodríguez de Málaga es Mundial – Viajar es Mundial, celebrará el próximo 8 de mayo su séptima edición, consolidándose como un encuentro de referencia en el ámbito del turismo y la innovación empresarial.

Sus orígenes se remontan al inicio de la pandemia en el año 2020, con el objetivo de generar un espacio de diálogo estratégico sobre la recuperación del sector turístico. Desde sus inicios, ha apostado por un enfoque innovador, sostenible y con una clara vocación de conexión entre España y Latinoamérica.

Se trata de un formato de congreso empresarial boutique que reúne a líderes del sector para analizar tendencias del sector del turismo, la innovación y compartir conocimiento desde una perspectiva sostenible.

En esta séptima edición, se abordarán temas de máxima actualidad: la implementación de la inteligencia artificial en las empresas como palanca de productividad, la evolución del turismo de lujo y bienestar, y los desafíos que afrontan las agencias de viajes. Todo ello, con la participación de referentes como Fran Serón, CEO de la empresa malagueña Tour10, o Diego Pérez Barroso, director comercial en Hotel Martín Alonso Pinzón de Huelva.

TuriSOS2026 también pone el foco en el papel de la mujer en la industria. La mesa “El turismo con mirada de mujer” contará con voces como Francisca García CEO de Casa 1800, y Apolónia Rodríguez fundadora de Dark Sky Alqueva de Portugal.

Asimismo, en la mesa “Conexión Latam” se analizarán las oportunidades entre España y Latinoamérica, contando con la participación de Lorena Moya Zurita, COO Banco Pichincha del Ecuador, la malagueña afincada en Colombia Isabel Pérez Alcántara, experta en consultoría de marketing, y Adriana Gutiérrez Cirlos, Vicepresidente de la Asociación ViendoTEntiendo de México dedicada a la inclusión de personas con discapacidad auditiva.

El programa se complementará con un debate sobre turismo y comunicación, en el que participarán periodistas de reconocidos medios como el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, el presentador del Canal 24 horas RTVE , Moisés Rodríguez Martínez, el delegado de EL ESPAÑOL de Málaga, Ángel Recio, y el fundador del Foro TuriSOS, Alex Che.

En cuanto a destinos, contaremos con la presencia de Andalucía, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, el country manager de visit Finland para España e Italia, David Campano y el Presidente de la Fundación de Turismo de Mato Grosso Do Sul-Brasil, Bruno Wedtling, reforzando ese puente entre continentes.

Además, en la antesala del evento, se entregarán los reconocimientos a 51 figuras inspiradoras de Europa y Latinoamérica, entre las que destacan Sandra Sánchez, tricampeona mundial, europea y olímpica de kárate, el periodista y escritor Guillermo Fesser, Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, o Marina Colunga, directora de Iberia para Latam y el Caribe.

El evento tendrá lugar el próximo 8 de mayo en el Museo Thyssen de Málaga de 9:30 a 13:30. Es necesario la inscripción previa en este enlace.