El turismo extranjero crece en los apartamentos turísticos de Málaga ante la caída del cliente nacional

Las claves nuevo Generado con IA El turismo extranjero representa ya el 72% de los viajeros en apartamentos turísticos de Málaga, consolidando su predominio sobre el cliente nacional. Las pernoctaciones de turistas españoles en apartamentos turísticos han caído un 7,68% interanual en el cuarto trimestre de 2025, mientras que las de extranjeros solo descienden un 0,73%. En los hoteles, tanto el turismo nacional como el internacional crecen a ritmos similares, con aumentos del 6,32% y 5,97% respectivamente en el cuarto trimestre de 2025. El descenso de viajeros nacionales en apartamentos turísticos durante el verano de 2025 supera las 43.000 personas respecto a 2023, compensado parcialmente por un aumento de visitantes extranjeros.

Málaga consolida su liderazgo turístico, pero con un cambio en el perfil de sus visitantes: mientras el cliente español pierde presencia, sobre todo en los apartamentos turísticos, el viajero extranjero gana terreno. Así se detalla en el último Barómetro Económico del Colegio de Economistas de Málaga, que destaca que la provincia es el "motor turístico" de Andalucía.

2025 ha sido un año de "consolidación" turística en Málaga, tal y como detalla el Barómetro. A diferencia de los apartamentos turísticos, el turismo español e internacional crece a ritmos muy similares en los hoteles.

En el cuarto trimestre de 2025, los viajeros residentes en España han aumentado un 6,32% y los extranjeros un 5,97%, con Málaga creciendo más que Andalucía y España en ambos segmentos.

Las pernoctaciones hoteleras también han avanzado en paralelo: +3,75% las noches de residentes en España y +4,70% las de residentes en el extranjero.

En cambio, en los apartamentos turísticos se aprecia la verdadera fractura entre turistas nacionales y extranjeros. En 2025, el 72% de los viajeros alojados en apartamentos turísticos en Málaga han sido extranjeros, frente a solo un 28% de residentes en España, y esta proporción se consolida respecto a 2024.

Además, las pernoctaciones de españoles en apartamentos caen un 7,68% interanual en el cuarto trimestre, mientras que las de extranjeros apenas retroceden un 0,73%.

El propio Barómetro subraya que el turismo internacional es el motor principal de las pernoctaciones en apartamentos turísticos en Málaga, especialmente en temporada baja. La estacionalidad sigue siendo muy marcada, con picos en verano y fuertes caídas en invierno, y es en esos meses donde más se nota la retirada del cliente nacional.

El análisis de diciembre de 2023 a 2025 es ilustrativo: los viajeros españoles en apartamentos pasan de 30.579 a 23.559, una pérdida de 7.020 nacionales solo en este mes, parcialmente compensada por 3.784 viajeros extranjeros adicionales.

En verano la tendencia se repite, pero en cifras aún más abultadas. Entre junio, julio y agosto, los viajeros nacionales en apartamentos turísticos descienden en 31.018 personas en 2025 respecto a 2023, y en 7.912 respecto al mismo periodo de 2024.

El informe destaca expresamente un descenso de más de 43.000 personas residentes en España en estos meses de 2025 frente a 2023, compensado solo en parte por un aumento de 12.025 viajeros extranjeros.

En apartamentos, las pernoctaciones totales de Málaga caen un 1,80% en el cuarto trimestre de 2025, pero el ajuste se concentra en el mercado nacional, que pierde un 7,68% de noches. El turismo extranjero registra un retroceso del 0,73%, manteniendo el volumen muy por encima del cliente español.