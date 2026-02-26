Más de dos meses sin trenes directos entre Málaga y Madrid y temor por la caída turística en Semana Santa

Las claves nuevo Generado con IA Más de dos meses sin trenes directos entre Málaga y Madrid tras un accidente y un desprendimiento de tierra. La falta de trenes afecta gravemente al turismo y a la economía de Málaga, con caídas del 20% en las reservas hoteleras. Los hoteleros y empresarios de playas temen importantes pérdidas durante la Semana Santa si no se restablece el servicio. Autoridades locales exigen transparencia y urgencia al Gobierno y Adif para recuperar la normalidad ferroviaria antes de la Semana Santa.

Los trenes de alta velocidad de Renfe, Iryo y Ouigo entre Málaga y Madrid siempre estaban prácticamente llenos a cualquier hora. Hay muchos turistas y personas que viajan entre ambas ciudades por trabajo, estudios, asuntos personales...

Un único día sin servicio ya es un perjuicio importante para los operadores, los viajeros y, en general, la economía malagueña, con especial incidencia en el turismo y los organizadores de congresos, que hay casi a diario en la ciudad.

Iryo ya ha comunicado que va a suspender temporalmente los contratos de 40 trabajadores de su base en Málaga.

Pero no llevamos un día sin servicio. No hay tren directo entre Málaga y Madrid desde el pasado 18 de enero, cuando se produjo el trágico accidente ferroviario en Adamuz en el que murieron 46 personas. A eso se le sumó posteriormente un desprendimiento de tierra de un talud en Álora por las lluvias.

Adif, el organismo público encargado de velar por la seguridad de las vías, dijo que se restablecería el tráfico con normalidad a principios de marzo y operadores como Iryo y Ouigo empezaron a vender billetes.

Adif les ha dicho ahora que no, que no se podrá circular, por lo menos, hasta el 23 de marzo, lo que ha obligado a las compañías a cancelar los viajes y devolver el dinero.

El 23 de marzo es la fecha que se estima, pero ya nadie pone la mano en el fuego porque sea así viendo los últimos retrasos y eso genera una incertidumbre total.

Ese retraso está causando inconvenientes todos los días, pero el primer gran damnificado es el Festival de Cine de Málaga, que empieza el viernes 6 de marzo y acaba el 15. Muchas de las personas que viajan a Málaga venían tradicionalmente en tren y ahora tendrán que hacerlo en avión o coche.

Pero otro aspecto que preocupa más si cabe es la Semana Santa. El Domingo de Ramos es el 29 de marzo, apenas seis días después de la supuesta vuelta a la normalidad. La Semana Santa es el primer gran termómetro de la temporada turística y visitan la provincia miles de personas del resto de Andalucía y de España. Ahora son todo dudas.

Los hoteleros ya dicen que las reservas en este primer trimestre están cayendo un 20% en la Costa del Sol y se espera que vaya a más. El 17 de febrero ya hablaban de pérdidas de 300 millones de euros y ahí se desconocía que no habría de nuevo trenes directos hasta el 23 de marzo.

Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), asegura que este parón "ya se está notando en la capital y se podrán perder hasta un 30% de las reservas". Confía en que, si abre el 23 de marzo, "pueda haber una avalancha de reservas" pero nadie lo garantiza.

En los chiringuitos hay una "incertidumbre enorme". Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas, afirma que "mucha gente de Madrid, Castilla La Mancha, Córdoba o Sevilla que venía los fines de semana no está viniendo" e incluso explica que algunos establecimientos han aprovechado este parón para cerrar y hacer obras previstas.

"Estamos preocupados por la Semana Santa porque cada día se dice una cosa nueva sobre los trenes. Y cuando se restablezcan la gente necesita un tiempo para amoldarse porque al principio siempre hay miedo a cogerlos y el avión está carísimo", lamenta Villafaina.

No es ya solo que pierdan clientes. La incertidumbre es también por saber a cuántas personas contratan. En Semana Santa se hacen contrataciones para el resto de la temporada turística y se pueden quedar cortos si finalmente se recupera el turismo en Semana Santa o sobrarle gente si no se logra.

Tema en el Pleno Municipal en Málaga

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, señaló ayer que hay "falta de transparencia por parte del Ministerio de Transportes y de Adif" y denunció que“es incomprensible que a estas alturas, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, no tengamos información precisa de la vuelta a la normalidad en la alta velocidad”.

La situación del sistema ferroviario será precisamente uno de los temas a tratar este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha pedido al Gobierno que "ponga todos los medios disponibles para que el servicio ferroviario recupere la normalidad con garantías plenas tanto para los usuarios como para los trabajadores de los mismos y que evalúe con urgencia el estado de taludes, túneles y muros para no volver a comprometer la seguridad de pasajeros y tripulación".

El concejal de Turismo, Jacobo Florido, también teme la incidencia del cerrojazo ferroviario en Málaga de cara a la Semana Santa. "Ya nos ha pillado el Festival de Cine y hay preocupación por ver en qué fecha habrá servicio porque si al menos estuviera abierto en Semana Santa se podría arreglar algo", indica.

Florido confía en que, si el tren presta servicio a partir del 23 de marzo, pueda haber reservas de última hora que maquillen los resultados, pero también comenta que "hay que recuperar la confianza en el medio, hay que rodar y que la gente se sienta confiada al coger el tren".