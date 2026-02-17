Los hoteleros de Málaga cifran en 300 millones de euros las pérdidas por el cierre del AVE entre Málaga y Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El cierre del AVE entre Málaga y Madrid ha provocado pérdidas de 300 millones de euros para el sector hotelero malagueño, según Aehcos. Las reservas hoteleras en la provincia han caído un 20%, afectando especialmente a la capital y el interior, mientras que la costa sufre menos por su clientela internacional. El mercado nacional concentra el 80% de las pérdidas, con 255 millones de euros, mientras que el turismo internacional suma 45 millones. Las lluvias e inundaciones han causado daños adicionales en hoteles y senderos, y el mal estado de las playas tras las borrascas preocupa de cara a la Semana Santa y el verano.

Mañana hará un mes del trágico accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz y la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid sigue cortada. Eso está suponiendo un duro revés en el día a día para miles de personas que viajan habitualmente entre las dos ciudades por motivos laborales, estudios, familiares, etcétera.

También está siendo un palo importante para el sector turístico de Málaga ya que se han cancelado muchas reservas. Tantas que la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ya cifra las pérdidas en 300 millones de euros.

La patronal afirma que las reservas hoteleras en la provincia de Málaga han disminuido un 20%. En la capital supera el 20%, en el interior entre el 15 y el 20% y en la costa, que tiene un cliente más internacional que viene en avión, es inferior al 15%.

La mayoría de las reservas canceladas son de turistas nacionales, que esperarán a que todo se arregle para poder venir a la Costa del Sol. Pero las habitaciones que se han quedado vacías todas estas semanas con sus respectivos ingresos ya no se recuperan.

“Las pérdidas en el mercado nacional rondarían los 255 millones de euros (el 80%) a las que habría que sumar, alrededor de 45 millones de euros del turismo internacional”, ha señalado José Luque, presidente de Aehcos.

En total se han suspendido más de 31.000 plazas diarias de tren en el corredor Madrid–Andalucía lo que, según Aehcos, "está reduciendo la competitividad del destino y frenando especialmente las escapadas cortas, el turismo urbano y el segmento MICE".

Temporal

Las continuas lluvias e inundaciones tampoco han ayudado. Desde Aehcos afirman que ha habido daños en hoteles, sobre todo de Ronda y el Valle del Guadalhorce, por valor de un millón de euros. También se han deteriorado senderos para el turismo de naturaleza.

La buena noticia, y así lo aplauden también los hoteleros, es que los embalses han triplicado su grado de ocupación "garantizando el abastecimiento para los próximos cinco o seis años". En cualquier caso, Aehcos insiste en que esta mejora no debe frenar las inversiones previstas en depuración, modernización de redes, desalación y eficiencia hídrica.

Las playas han quedado en mal estado tras las borrascas y la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Han perdido arena, ha habido roturas en los paseos marítimos y otras infraestructuras y en tramos de la Senda Litoral.

"Las playas son uno de los principales activos del destino por lo que se requieren actuaciones estructurales urgentes, ya que su deterioro compromete la competitividad de la Costa del Sol, sobre todo de cara al verano", ha dicho Luque.