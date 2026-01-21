Turismo Costa del Sol aumenta un 20% su inversión publicitaria en el mercado nacional

Profesionales en el expositor de Turismo Costa del Sol en Fitur.

Las claves nuevo Generado con IA Turismo Costa del Sol aumentará un 20% su inversión promocional en el mercado nacional en 2026, alcanzando los 1,8 millones de euros. El turismo nacional en la Costa del Sol ha descendido del 44% al 37% de cuota de mercado en dos años, pese a récords generales de visitantes y empleo. En 2025 llegaron 5,5 millones de turistas españoles a Málaga, un 5,1% menos que en 2024, generando 6.369 millones de euros. El 44,2% de los turistas españoles declara estar muy satisfecho con sus vacaciones en la Costa del Sol; el objetivo es atraer turismo de mayor calidad y gasto.

La Costa del Sol batió en 2025 todos los récords de visitantes, ingresos y empleo pero hay una pequeña espina clavada: el turista nacional ha caído siete puntos en los dos últimos años, pasando de una cuota de mercado del 44 al 37%.

Turismo Costa del Sol quiere recuperar a esos viajeros españoles y para ello va a aumentar este 2026 un 20% su inversión en acciones promocionales en España hasta los 1,8 millones de euros.

Así lo ha anunciado este miércoles Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, en la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid.

Cabe recordar que, debido al luto oficial por el fallecimiento, por ahora, de 43 personas en el accidente ferroviario en Adamuz, Turismo Costa del Sol y los municipios malagueños cancelaron su agenda de actos en Fitur.

De hecho, había previsto esta noche un gran evento promocional de Turismo Costa del Sol en la plaza de toros de Las Ventas que ha sido suspendido. Solo han acudido a la cita madrileña los técnicos.

En 2025 llegaron a Málaga 5,5 millones de turistas españoles, un 5,1% menos que en 2024. Generaron un ingreso de 6.369 millones de euros, un 1,3% menos.

“Tenemos indicios muy positivos: la altísima satisfacción que nos muestran cuando nos visitan”, ha asegurado Díaz, por lo que aún se puede dar la vuelta a la tortilla y conseguir un aumento de turistas españoles sin perder de vista que el objetivo es más la calidad/gasto en destino que la cantidad.

El 44,2% de los turistas españoles declara sentirse muy satisfecho con sus vacaciones en la Costa del Sol y un 55% dice estar satisfecho. También son positivas las cifras de búsquedas al destino y las previsiones de plazas aéreas para los próximos cuatro meses.

“Con esta radiografía acudimos a Fitur para recuperar nuestras cifras del mercado nacional, y con acciones enfocadas a seguir atrayendo un turismo de mayor calidad, que tenga una estancia mayor y que gaste más”, ha dicho Díaz.

Dentro de las campañas a escala nacional, habrá 30 acciones incluyendo participación en ferias como Sevatur, Navartur, Expovacaciones, Tierra Adentro o B-Travel, Intur así como jornadas comerciales y acciones puerta a puerta.