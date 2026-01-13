La Costa del Sol perdió un 5% de turistas nacionales en 2025: viaje clave a Fitur para intentar recuperarlo

Las claves nuevo Generado con IA La Costa del Sol perdió un 5,1% de turistas nacionales en 2025 respecto a 2024, sumando 5,5 millones de visitantes españoles. El peso del turismo nacional cayó al 37,6% del total, y su impacto económico descendió un 1,3%, hasta los 6.369 millones de euros. El descenso se atribuye a la pérdida de poder adquisitivo de las familias y a un contexto fiscal que ha afectado el consumo interno. Turismo Costa del Sol desplegará una gran campaña de promoción en Fitur 2026, con un objetivo claro de recuperar terreno en el mercado nacional.

El 2025 fue el año más importante de la historia para la Costa del Sol en número de turistas, ingresos o pasajeros en el aeropuerto de Málaga. Pero estos son datos globales. Si se analizan por partes se aprecia que el turismo nacional sigue una tendencia a la baja.

De hecho, el año pasado hubo 5,5 millones de turistas españoles en la Costa del Sol, un 5,1% menos que en 2024, según los datos facilitados este martes por Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol. Esos turistas generaron un impacto económico de 6.369 millones de euros, un 1,3% menos.

El turista nacional cada vez tiene menos peso en este destino, pasando de una cuota de mercado del 44% en 2023 al 37,6% en 2025.

"Esta evolución se ha visto influida por la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas y por un contexto fiscal que ha condicionado el consumo turístico interno”, ha dicho Salado.

Otro aspecto a tener en cuenta es que aunque los españoles son el 37,6% del turismo en la Costa del Sol, sus ingresos representan el 29,2%. La fortaleza, como se demuestra año tras año, es del turista extranjero, que incrementa su volumen y que gasta más.

Eso sí, el que viene vuelve contento y piensa repetir. El 44,2% de los turistas españoles han declarado sentirse muy satisfechos con sus vacaciones en la Costa del Sol y un 55% satisfechos.

Un momento de la presentación del informe de turismo nacional y de Fitur 2026.

En este contexto, la semana que viene tendrá lugar en Madrid una nueva edición de Fitur, la feria turística más importante de España y una de las tres grandes de Europa junto a la WTM de Londres y la ITB de Berlín.

Salado ha asegurado que Turismo Costa del Sol va a hacer un amplio despliegue de promoción en Madrid con casi 400.000 euros de inversión. Habrá publicidad de la Costa del Sol en Gran Vía y participarán 200 empresas malagueñas.

El objetivo es el de siempre. No es tanto captar más turistas, que al final es algo que las administraciones siempre ven con buenos ojos porque es mejor ver una subida que una bajada en las estadísticas, sino que los que vengan pasen más tiempo y, por lo tanto, gasten más dinero. Menos es más. Habrá que ver si en Fitur se consigue recuperar parte del terreno perdido en el mercado nacional.