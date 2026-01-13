El aeropuerto de Málaga cerró el 2025 con récord de viajeros: 26,7 millones de pasajeros y 187.000 vuelos

La fotografía de familia de los trabajadores del aeropuerto de Málaga celebrando pasar de 25 millones en noviembre.

El aeropuerto internacional Málaga-Costa del Sol lo ha vuelto a hacer. Ha batido otra vez su récord de viajeros y todo apunta a que la tendencia va a ir a más. De hecho, el gobierno ya anunció una inversión de 1.500 millones para ampliarlo en previsión de que puede quedarse pequeño en unos años.

El aeropuerto cerró el año 2025 con 26,7 millones de pasajeros, su máximo histórico y un 7,4% más que en el año 2024. Su capacidad máxima actual está en 30 millones, por lo que se está cerca.

Málaga se ratifica como el cuarto aeropuerto más importante del país por detrás del de Madrid (Barajas) con 68,1 millones de pasajeros, Barcelona (El Prat) con 57,4 millones y Palma de Mallorca (33,8 millones).

Hay que tener en cuenta que Palma de Mallorca es una isla y, por tanto, solo se puede llegar en avión o en barco, lo que aumenta sus conexiones aéreas. Si solo se analiza el territorio peninsular Málaga es el tercer aeropuerto con mayor volumen tras los dos grandes hubs de Madrid y Barcelona.

Entre esos cuatro primeros aeropuertos, el de Málaga es además el que más ha aumentado su número de pasajeros interanual en porcentaje. Un 7,4% en Málaga frente al 3% de Madrid, el 4,4% de Barcelona o el 1,5% de Palma de Mallorca.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el número de vuelos. En el aeropuerto malagueño han aterrizado o despegado a lo largo del año pasado 186.990 vuelos, un 6,9% más que en el año 2024.

Es también el cuarto aeropuerto español con más vuelos y con mayor porcentaje de aumento, lo que confirma el interés de las aerolíneas por este destino. Si hacemos una media anual, en Málaga operan más de 500 vuelos al día.

Más de 6 millones de maletas

El aeropuerto de Málaga es prácticamente una ciudad en sí misma por la que pasan miles de personas cada día y en la que trabajan más de 6.000 empleados entre personal de Aena, pilotos, tripulación de cabina, limpieza, restaurantes, tiendas...

Cuando se han movido a 26,7 millones de personas se puede imaginar que el trasiego de maletas es grande. En 2025 el aeropuerto malagueño también batió su récord de maletas facturadas hasta alcanzar los 6,2 millones. En un único mes se llegaron a mover más de 760.000 maletas.

Por otra parte, es un aeropuerto internacional y el mayor número de vuelos es con destinos de fuera de España. Casi 145.000 vuelos se produjeron entre Málaga y algún destino internacional.

Los mercados con mayor volumen fueron el británico (6.149.697 pasajeros), el alemán (2.012.019), el holandés (1.631.525), el italiano (1.397.672) y el francés (1.386.610).

Porcentualmente hablando, ha habido fuertes incrementos de viajeros de Emiratos Árabes (+75,7%), Islandia (+59,2%), Catar y Egipto (ambos, con un alza del 39%) y República Checa (+32,4%).