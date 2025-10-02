Ryanair estrena nuevas rutas desde Málaga para la temporada de invierno: billetes a partir de 24,99 euros

Entre enero y agosto de 2025 se registraron más de 9 millones de llegadas al Aeropuerto de Málaga Costa del Sol, un 7,8% más que en el mismo periodo del año anterior. El tráfico de pasajeros sigue creciendo en la provincia y aerolíneas como Ryanair implantan nuevas rutas desde Málaga para la temporada de invierno.

La programación de Ryanair para Málaga en invierno arranca este octubre con 83 rutas, de las cuales se estrenan nueve ciudades: Pardubice, Ostrava, Brno (República Checa); Bratislava (Eslovaquia); Lübeck, Münster (Alemania); Estocolmo Västeras (Suecia); Teesside (Inglaterra); y Varsovia (Polonia).

De estas nueve rutas, dos de ellas son completamente nuevas: Pardubice y Bratislava. Las siete ciudades restantes ya se estrenaron en verano y continúan por primera vez en la programación de invierno.

Todas estarán conectadas con Málaga con una frecuencia de dos vuelos por semana, a excepción de Bratislava (4 frecuencias semanales) y Varsovia (6 frecuencias semanales).

Además, Ryanair añade en Málaga vuelos adicionales en 24 rutas populares como Copenhague, Dublín, Fez y Milán.

El calendario completo de Ryanair para el invierno 2025/2026 ya está disponible para reservar con vuelos desde y hacia Málaga a partir de 24,99 euros, y para viajar hasta finales de marzo de 2026.

Estas nuevas rutas y frecuencias harán que la capacidad de Ryanair en Málaga durante la temporada de invierno crezca un 7%. La aerolínea tiene 15 aviones basados en Málaga, lo que supone una inversión de 1.500 millones de dólares y 450 empleos directos.

Aunque la aerolínea crece en el aeropuerto de Málaga este invierno, se ha visto obligada a recortar "dos millones de plazas" de su programación general debido al "excesivo aumento" de las tasas de Aena, según ha apuntado Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España.

La presentación de las nuevas rutas en Málaga también ha contado con la presencia de Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía en Málaga.

Salado ha destacado la "apuesta" de Ryanair por Málaga, con nuevas rutas y un incremento de frecuencias, "clave" para reforzar la conectividad aérea del Aeropuerto Málaga-Costa del Sol.

Tráfico aéreo

Entre enero y agosto de 2025 se registraron más de 9 millones de llegadas al aeropuerto de Málaga, un 7,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Dentro de este volumen, Ryanair transportó a más de 2,8 millones de pasajeros, lo que supone un 31,2% del total de llegadas y la sitúa como la primera aerolínea en volumen de operaciones con el destino.

De cara al último cuatrimestre de 2025, las previsiones apuntan a un incremento del 5,6% en la oferta de asientos hacia Málaga, con un total de 4,9 millones de plazas disponibles, según ha detallado Salado.

De estas, 4,07 millones corresponden a vuelos internacionales. El aeropuerto conectará en este periodo con 52 países y 141 ciudades a través de 54 compañías aéreas.