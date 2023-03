Los ayuntamientos malagueños tendrán la llave del conflicto de las viviendas turísticas antes del verano

El consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, ha afirmado este jueves que el objetivo es que el nuevo decreto que regulará las viviendas con fines turísticos y permitirá que los ayuntamientos puedan controlar la proliferación de estos alojamientos esté "listo antes del verano".



Bernal, que ha presentado este jueves la promoción que Andalucía desarrollará la próxima semana en la feria ITB de Berlín, ha manifestado que este decreto es una decisión "valiente" de la comunidad autónoma y "empática con los ayuntamientos", a los que proporcionará el marco regulatorio para que puedan planificar esta actividad.



El decreto estará en fase de exposición pública "dentro de muy pocos días", tras lo que se abrirá el plazo de presentación de enmiendas y requerirá de algunos informes para su tramitación antes de su entrada en vigor, para la que "no hay fecha", aunque confía en que pueda ser antes del verano, ha indicado.



El titular de Turismo ha hecho hincapié en que el decreto se ha elaborado con la participación de empresarios del sector, y después de analizar algunas sentencias del Tribunal Supremo que indicaban que lo que intentaban hacer algunos ayuntamientos no era de su competencia.



Con este decreto, los ayuntamientos dispondrán de una herramienta con la que la comunidad les "presta" esa competencia para que puedan realizar, "además de un planeamiento urbanístico, un planeamiento turístico", siempre que lo hagan de forma justificada, ha argumentado.



Las comunidades de propietarios también podrán establecer "si quieren o no que haya viviendas turísticas", ha recordado Bernal, quien ha añadido que se introduce además el sonómetro como un elemento fundamental para el control del ruido.



"Es una norma que pretende controlar y mejorar la calidad de los servicios turísticos", ha sostenido el consejero, quien ha apuntado que hay localidades donde no tienen expectativas de tener un hotel, pero sí pueden tener viviendas turísticas, por lo que no sería razonable prohibirles esa posibilidad.



Dado que cada municipio tiene sus "propias circunstancias" de carga turística, son los ayuntamientos "los que tienen que decidir lo que tienen que hacer en sus territorios, lo importante es que lo hagan justificadamente" para que "no se entienda como algo aleatorio", ha afirmado.

